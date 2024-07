Introducción a los trastornos cromosómicos y genéticos

Los cromosomas y los genes de una persona se pueden evaluar mediante el análisis de una muestra de sangre, así como de células de otras partes del cuerpo, como un frotis del interior de la mejilla.

Durante el embarazo, se pueden usar células obtenidas por amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas para detectar ciertas anomalías cromosómicas o genéticas en el feto. Si el feto tiene una anomalía, se pueden realizar más pruebas para detectar defectos congénitos específicos.

Más recientemente se ha desarrollado una prueba de cribado prenatal en la que se analiza una muestra de sangre de una mujer embarazada para determinar si el feto presenta un riesgo aumentado de sufrir ciertos trastornos genéticos. Esta prueba se basa en el hecho de que la sangre de la madre contiene una cantidad muy pequeña de ADN del feto. Esta prueba se denomina cribado prenatal no invasivo (NIPS, por sus siglas en inglés) o análisis de ADN fetal sin células. Las pruebas de cribado prenatal no invasivo se pueden utilizar para detectar un riesgo aumentado de trisomía del par 21 (síndrome de Down), trisomía del par 13 o trisomía del par 18, además de otros trastornos cromosómicos y genéticos, pero no es diagnóstico, pero no son diagnósticas. Los médicos suelen recomendar pruebas adicionales cuando se detecta cualquier anomalía cromosómica.