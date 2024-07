Si el dolor es molesto, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, el naproxeno o el ácido mefenámico, pueden ayudar. Se debe iniciar la administración de AINE entre 24 y 48 horas antes de comenzar el periodo menstrual, y continuar 1 o 2 días después de su inicio.

Si los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) no son eficaces, se recomienda tomar píldoras anticonceptivas que contengan un progestágeno (una forma sintética de la hormona femenina, la progesterona) y estrógeno. Estas pastillas evitan que los ovarios liberen óvulos (ovulación). Las mujeres que no pueden tomar estrógenos pueden tomar píldoras anticonceptivas que solo contienen un progestágeno.

Se pueden utilizar otros tratamientos hormonales si los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o las píldoras anticonceptivas no alivian los síntomas. Incluyen progestágenos (como levonorgestrel, etonorgestrel, medroxiprogesterona o progesterona micronizada, tomados por vía oral), agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) (como leuprolida y nafarelina), antagonistas de GnRH (como elagolix) y un DIU liberador de progestágeno o danazol (una hormona masculina sintética). Los agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) ayudan a aliviar los cólicos menstruales causados por la endometriosis. El danazol no se usa con frecuencia porque tiene muchos efectos secundarios.