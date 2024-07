Un aborto espontáneo suele ir precedido de sangrado vaginal, que puede consistir en manchas de sangre de color rojo brillante u oscuro o en un sangrado más abundante. El útero es un músculo y se contrae durante el aborto espontáneo, causando calambres. Esto puede hacer que el cuello uterino se abra (se dilate). Sin embargo, el sangrado vaginal es frecuente al principio del embarazo y, a menudo, no hay ningún problema durante el embarazo. Alrededor del 25% de las mujeres embarazadas tienen algún tipo de hemorragia por lo menos una vez durante las primeras 12 semanas de embarazo. Aproximadamente el 12% de los embarazos con sangrado durante las primeras 12 semanas dan lugar a un aborto espontáneo.

En las primeras fases de un embarazo, la única señal de aborto espontáneo puede ser una pequeña cantidad de hemorragia vaginal. Más adelante, el aborto espontáneo puede causar hemorragia profusa y es posible que la sangre contenga mucosidad o coágulos. Los calambres empeoran hasta que, finalmente, el útero se contrae lo suficiente para expulsar el feto y la placenta.

A veces el feto deja de desarrollarse, pero no aparecen síntomas de aborto espontáneo. Esto se denomina aborto retenido. Los médicos pueden sospechar un aborto retenido si el útero no aumenta de tamaño. A veces, los médicos detectan un aborto que no había dado signos previos durante una ecografía prenatal de rutina.

Si quedan fragmentos del feto o de la placenta en el útero después de un aborto espontáneo, puede desarrollarse una infección. La infección del útero que ocurre durante o poco antes o después de un aborto espontáneo o un aborto inducido se denomina aborto séptico. Esta infección puede ser muy grave e incluso potencialmente mortal. La mujer debe buscar atención médica si el dolor abdominal o el sangrado vaginal persisten o empeoran unos días después de un aborto espontáneo o si tiene fiebre.