Introducción al envejecimiento

American Association of Retired People (AARP) (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, AARP por sus siglas en inglés): un recurso que se centra en cuestiones relacionadas con las personas de 50 años o más (por ejemplo, atención médica, cuidado y acceso a atención asequible y de calidad a largo plazo).

American Federation for Aging Research (AFAR) (Federación Estadounidense para la Investigación sobre el Envejecimiento, AFAR por sus siglas en inglés): un recurso que proporciona información sobre investigación biomédica en curso dedicada al apoyo y al avance en el envejecimiento saludable.

Benefits Check Up (Búsqueda de prestaciones): un recurso que ayuda a los adultos mayores a encontrar prestaciones locales a las que pueden optar.

National Council on Aging (Consejo Nacional sobre el Envejecimiento) y National Institute on Aging (Instituto Nacional sobre el Envejecimiento): recursos que proporcionan información para las personas mayores sobre temas que van desde la atención sanitaria y la nutrición hasta el cuidado y la investigación.

Administration for Community Living (Administración para la Vida en Comunidad) y National Association of Area Agencies on Aging (Asociación Nacional de Agencias Zonales para las Personas Mayores): recursos que proporcionan información sobre la vida independiente para adultos mayores y personas de todas las edades con discapacidades.