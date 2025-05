Influencias indirectas sobre la salud de las personas de edad avanzada

Las personas de edad avanzada que mantienen contacto social, ya sea con sus cónyuges, con amigos o por medio de intereses externos sufren menos problemas de salud. Por ejemplo, las personas de edad avanzada que están casadas o que viven con alguien suelen encontrarse mejor de salud que las que viven solas. Los adultos mayores queviven con alguien también presentan menores tasas de hospitalización y menos cuidados domiciliarios e ingresos en residencias de ancianos que las que viven solas.

Cuando las personas mayores viven solas, carecen de interacción social o en ambos casos, es posible que no sean reportados nuevos síntomas porque nadie se da cuenta de los mismos. Estas personas de edad avanzada pueden no tener a nadie que los ayude a tomar sus medicamentos según las instrucciones. En algunos casos no pueden preparar e ingerir comidas equilibradas porque interfieren ciertos impedimentos físicos, porque se sienten solas o porque no pueden conducir o caminar hasta el supermercado. Además, las personas de edad avanzada que viven solas son más propensas a sentirse solas y deprimidas.

En algunos casos, vivir con un familiar o con otra persona causa problemas; es posible que las personas de edad avanzada oculten o minimicen sus problemas de salud porque no quieran causar inconvenientes a sus familiares. Si algún miembro de la familia no está satisfecho con la convivencia, las personas de edad avanzada pueden ser desatendidas o maltratadas (psicológica o incluso físicamente).