Algunos estudios han demostrado que las personas mayores que carecen de interacción social (están socialmente aisladas) tienden a tener más problemas de salud que los que no están aislados socialmente. Las personas mayores que viven solas tienen que hacer un esfuerzo para evitar el aislamiento social.

Muchas personas mayores han descubierto que el voluntariado es una buena manera de contribuir a la sociedad con sus conocimientos y experiencias. En muchos países existen cientos de organizaciones que reciben con entusiasmo los conocimientos de las personas mayores. Un ejemplo de ello es Senior Corps, un programa de Estados Unidos de la Corporation for National and Community Service (Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario). Los programas Senior Corps incluyen el Foster Grandparent Program (Programa de Abuelos Adoptivos), el Senior Companion Program (Programa de Compañeros Mayores) y el Retired and Senior Volunteer Program (RSVP).

Algunas personas mayores también asisten a clases porque encuentran que es una buena manera de mantener la mente activa y de conectar con otras personas de la comunidad. Muchas comunidades, distritos escolares y universidades ofrecen educación continuada para cualquier persona e incluso algunos cursos están dirigidos a personas mayores.

Las aficiones y los grupos sociales también pueden ayudarles a mantener conexiones sociales y la forma física. Algunos redescubren una afición que dejaron de lado cuando no tenían tanto tiempo libre, debido al trabajo o a las responsabilidades familiares. Otros desean explorar nuevos intereses.