Lo que los padres necesitan saber sobre la enfermedad de Kawasaki

La enfermedad de Kawasaki es una afección autoinmunitaria que causa inflamación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Ocurre con mayor frecuencia en niños menores de 5 años. Es poco frecuente, pero sin un tratamiento inmediato puede provocar complicaciones graves. Los padres deben conocer los signos y síntomas de la enfermedad de Kawasaki y saber cuándo contactar a un médico. Estas son las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que reciben los pediatras sobre la enfermedad de Kawasaki.

¿Quién está en riesgo de padecer la enfermedad de Kawasaki?

La mayoría de los niños con enfermedad de Kawasaki tienen menos de 5 años de edad. Es poco frecuente que los lactantes menores de 4 meses, los adolescentes y los adultos desarrollen la enfermedad. Los niños se ven afectados ligeramente más a menudo que las niñas.

Se desconoce la causa de la enfermedad de Kawasaki. Probablemente, hay una serie de desencadenantes, incluidas las infecciones virales, que llevan al organismo a crear un estado inflamatorio a corto plazo muy intenso. Al igual que otras afecciones autoinmunitarias, la genética es probablemente un componente, pero se desconoce el papel exacto que desempeñan.

¿Cuáles son los signos de la enfermedad de Kawasaki?

La enfermedad de Kawasaki tiene varios síntomas específicos. En algunos casos, estos síntomas se pueden confundir con otras afecciones más comunes, como el sarampión o la escarlatina. Para un caso típico en un niño entre las edades de 2 y 6 años, la mayoría tendrá fiebre mayor que 100.4 °°F (38 °°C) durante cinco o más días, y al menos cuatro de los siguientes cinco síntomas:

Ojos rojos sin secreción

Labios enrojecidos, secos y agrietados y lengua de fresa roja

Hinchazón, enrojecimiento o color morado oscuro y, finalmente, descamación de las manos y los pies

Erupción roja, púrpura o parda rojiza e irregular sobre el tronco

Ganglios linfáticos inflamados y sensibles en el cuello

La irritabilidad extrema a menudo se considera un sexto síntoma al que los médicos estarán atentos. La dificultad para consolar a un niño, incluso con medidas como darle el biberón, cargarlo o distraerlo, puede ser un signo de la enfermedad de Kawasaki, si se presenta junto con los síntomas anteriores.

En niños menores de 6 meses de edad, el único síntoma puede ser fiebre prolongada, o los lactantes pueden tener solo uno o dos de los signos más frecuentes. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que hay muchas causas más frecuentes de fiebre en los niños que la enfermedad de Kawasaki, por lo que la fiebre no siempre significa que un niño tenga enfermedad de Kawasaki.

¿Por qué es tan importante el tratamiento inmediato?

La inflamación que define la enfermedad de Kawasaki puede ser especialmente peligrosa si afecta los vasos sanguíneos que rodean el corazón. De hecho, la enfermedad de Kawasaki es la causa más frecuente de enfermedad coronaria adquirida en niños. El tratamiento inmediato reduce sustancialmente el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias.

Si no se trata a los niños, pueden desarrollarse problemas cardíacos, generalmente comenzando 1 a 4 semanas después de que comience la enfermedad. Algunos niños desarrollan el problema cardíaco más grave, un bulto en la pared de una arteria coronaria (aneurisma de la arteria coronaria). Estos aneurismas pueden romperse o causar un coágulo de sangre, lo que lleva a un ataque cardíaco y muerte súbita. El tratamiento reduce en gran medida el riesgo de complicaciones cardíacas.

El tratamiento estándar para la enfermedad de Kawasaki es la inmunoglobulina combinada administrada por vía intravenosa. A menudo, los pacientes se sienten mejor y la fiebre se reduce después de una sola infusión. Los médicos también se centrarán en tratar la fiebre y otros síntomas y en prevenir los aneurismas de las arterias coronarias.

¿Cuándo debo llamar a un médico?

Cada vez que un niño tiene fiebre, es importante estar atento. Si la fiebre ha durado 5 días, llamar al pediatra del niño es un buen paso a seguir. En este punto, una infección viral sigue siendo la causa más probable (recuerde que la enfermedad de Kawasaki es poco frecuente y que, por lo general, incluye otros síntomas más distintivos). Pero después de 5 días de fiebre, en la mayoría de los casos, el médico recomendará que el niño sea atendido por un profesional de la salud. En general, los pediatras están muy familiarizados con la enfermedad de Kawasaki. Sabrán qué síntomas buscar y podrán recomendar los siguientes pasos correctos.

Para obtener más información sobre la enfermedad de Kawasaki, visite la página de Manuales.