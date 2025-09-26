Lo que los pacientes deben saber sobre la EPOC

Cuando las personas hablan de los peligros del tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las afecciones de las que hablan. De hecho, fumar es la causa más importante de la EPOC.

La EPOC es una causa frecuente de muerte, que representa alrededor de 140 000 muertes en los Estados Unidos cada año. Las personas con EPOC tardan más en exhalar todo el aire de sus pulmones, a menudo debido al estrechamiento y al daño en las vías respiratorias. Esto hace que el aire quede atrapado en los pulmones. Con el tiempo, provoca tos crónica, falta de aire, limitaciones en la actividad física y un aumento del riesgo de contraer infecciones respiratorias.

Si bien la EPOC es una de las principales causas de muerte, las personas pueden tomar medidas para controlar la afección. Hay tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas y ayudarles a vivir más tiempo con EPOC. Estas son 4 cosas que las personas y los cuidadores deben saber sobre la EPOC.

1. La EPOC abarca otras afecciones respiratorias

La EPOC es un término general que incluye bronquitis obstructiva crónica y enfisema.

La bronquitis crónica se define como tos que produce esputo durante al menos 3 meses durante 2 años consecutivos. Cuando la bronquitis crónica implica obstrucción del flujo de aire, se califica como bronquitis obstructiva crónica. El enfisema se define como la destrucción generalizada e irreversible de las paredes alveolares (las células que sostienen los sacos de aire, o alvéolos, que conforman los pulmones) y el agrandamiento de muchos de los alvéolos. Los médicos suelen realizar pruebas de la función pulmonar para ayudar a confirmar el diagnóstico.

La bronquitis crónica y el enfisema pueden ocurrir juntos en la misma persona. El determinante más importante de cómo se siente y funciona la persona es la gravedad de la obstrucción del flujo de aire.

Si bien a menudo se relacionan con factores ambientales como el tabaquismo, la EPOC también puede ser hereditaria. En personas que desarrollan EPOC a una edad temprana, especialmente cuando hay antecedentes familiares de EPOC, se mide el nivel de alfa-1 antitripsina en sangre para determinar si hay deficiencia de alfa-1 antitripsina presente. Si el nivel es bajo, se pueden realizar más pruebas genéticas, a veces con un hisopo bucal (mejilla) o una punción en el dedo (mancha de sangre seca), para confirmar si el trastorno está presente. Este trastorno genético también se sospecha cuando la EPOC se desarrolla en personas que nunca han fumado.

2. La EPOC es diferente del asma

El asma es otra enfermedad respiratoria muy frecuente que puede causar síntomas similares a los de la EPOC. Además de tener una tos que produce esputo, las personas con asma y bronquitis crónica pueden tener sibilancias, falta de aire y obstrucción del flujo de aire parcialmente reversible. Algunas personas también pueden tener tanto EPOC como asma al mismo tiempo. Esto se denomina síndrome de solapamiento asma-EPOC. Las personas con ambos trastornos se tratan principalmente por asma.

Una diferencia clave entre la EPOC y el asma es que la obstrucción del flujo de aire en el asma es completamente reversible en la mayoría de las personas, ya sea espontáneamente o con tratamiento. Con la EPOC, aunque la obstrucción del flujo de aire debido al enfisema no suele ser reversible, el espasmo bronquial del músculo liso, la inflamación y el aumento de las secreciones son potencialmente reversibles. Los medicamentos inhalados están disponibles en varias formas, incluidos los inhaladores portátiles de dosis medida, los inhaladores de polvo seco y los nebulizadores, y pueden ayudar a relajar los músculos de las vías respiratorias y aliviar los síntomas de la EPOC.

Tanto la EPOC como el asma pueden tener agudizaciones, también conocidas como exacerbaciones. Las exacerbaciones del asma pueden desencadenarse por alergias, infección e incluso ejercicio. Por otro lado, con la EPOC, estas exacerbaciones suelen desencadenarse por una infección viral o por la exposición a altos niveles de contaminación atmosférica. Las exacerbaciones de la EPOC se caracterizan por el empeoramiento de la falta de aire y la producción de flema amarilla o verde excesiva. Deben tratarse lo antes posible.

3. El tratamiento temprano puede ayudar

Uno de los mayores mitos que rodean la EPOC es que no hay nada que se pueda hacer al respecto. La realidad es que hay tratamientos eficaces que pueden mejorar la capacidad de hacer ejercicio, reducir los síntomas, mejorar la función pulmonar general y prolongar la supervivencia. La EPOC suele tardar años en progresar, y cuanto antes las personas puedan tomar medidas proactivas para abordarla, mejor.

Mantener un estilo de vida generalmente saludable es un paso importante. Eso incluye mantener un peso corporal normal, hacer ejercicio con regularidad y una dieta saludable. Además de los medicamentos como los medicamentos inhalados, todas las personas con EPOC deben recibir una vacuna contra la gripe todos los años. La vacunación antineumocócica, así como la vacunación contra la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) también ayudan.

4. Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar

Lo más importante que las personas pueden hacer para mejorar su salud cuando se trata de EPOC es dejar de fumar. Dejar de fumar cuando la obstrucción del flujo de aire es leve o moderada a menudo disminuye la tos, reduce la cantidad de esputo y ralentiza el desarrollo de falta de aire. Dejar de fumar en cualquier momento del proceso de la enfermedad proporciona algún beneficio.

Cuando se trata de dejar de fumar, es mejor probar varias estrategias a la vez, que incluyen:

Comprometerse con una fecha específica para dejar de fumar.

Usar técnicas de modificación conductual (hacer que los cigarrillos sean difíciles de obtener o recompensarse por abstenerse durante períodos de tiempo cada vez más largos).

Consejería de grupo y sesiones de apoyo.

Reemplazo de nicotina (masticar chicle con nicotina, usar un parche de nicotina en la piel o usar un inhalador de nicotina, pastilla de nicotina o aerosol nasal de nicotina).

Medicamentos diseñados para disminuir los antojos de tabaco.

Hay muchos recursos para que las personas con EPOC encuentren una comunidad y aprendan sobre la enfermedad. La COPD Foundation proporciona información sobre el diagnóstico y el tratamiento de la EPOC y herramientas para apoyar a las personas con EPOC y a sus cuidadores. El Better Breathers Club de la American Lung Association conecta a las personas que viven con enfermedad pulmonar con la educación, el apoyo y el apoyo mutuo.