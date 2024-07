Durante una vasectomía, los conductos deferentes se seccionan y se unen para que los espermatozoides no se puedan eyacular. La eyaculación todavía se produce normalmente. Sin embargo, los espermatozoides no son producto de la eyaculación. Por lo tanto, no se producirá fecundación. Después de una vasectomía se siguen produciendo espermatozoides, pero el organismo los absorbe de forma inofensiva.