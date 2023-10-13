Como especialista en retina, atiendo a muchos pacientes con degeneración macular. Gran parte de mis pacientes son personas mayores, por lo que a menudo sus hijos adultos los acompañan a la consulta y lo principal que desean saber es si ellos mismos también están destinados a desarrollar degeneración macular. La respuesta es no, pero sin duda existen medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo.

Lo ideal, por supuesto, sería poder rejuvenecer. Pero, en la medida en que eso no es posible, sabemos que dejar de fumar sigue siendo una de las decisiones más eficaces que las personas pueden tomar para reducir su riesgo. Incluso creemos que reducir la cantidad de cigarrillos que se fuman puede ser beneficioso.

En segundo lugar, consumir tres raciones a la semana de verduras de hoja verde oscuro, como brócoli, espinacas o col rizada, también resulta de gran ayuda. Las zanahorias siguen siendo muy beneficiosas, pero las verduras de hoja verde oscuro parecen tener un impacto aún mayor.

Es muy beneficioso consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, por ejemplo, los pescados grasos, las almendras y las nueces. No obstante, no creemos que los suplementos sean tan beneficiosos como el consumo directo de estos alimentos. Y, por último, realizar 30 minutos de ejercicio cardiovascular al menos tres veces por semana resulta muy beneficioso.