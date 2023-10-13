Hola, mi nombre es Aiden. Me encanta leer y construir cosas con mis bloques de construcción. Cuando organizo mi estantería, siempre ordeno los libros de menor a mayor. Tienen que estar en una línea perfecta en mi estante.

Cuando juego con mis bloques de construcción, pongo todos los rojos juntos y todos los azules juntos. Realmente no me gusta cuando diferentes colores se tocan. Tampoco me gusta compartir mis juguetes. Tengo miedo de los gérmenes y de enfermarme.

Así que, un día, mi mamá me llevó a ver a un médico. El médico me dijo que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo o TOC. El TOC me hace querer hacer todo de cierta manera. Si no lo hago, me da miedo que pase algo malo.