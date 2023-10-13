Cuando tenía seis años, me diagnosticaron un trastorno de tics. Y cuando digo tics, no me refiero a los pequeños bichos que te pueden picar al estar con ciervos o en zonas con hierba alta (por la palabra "ticks", que en inglés significa "garrapata" y que suena igual que "tics"). Mis tics eran movimientos musculares repetitivos e involuntarios que empeoraban cuando estaba estresado.

A menudo sentía la necesidad de parpadear y encoger los hombros. La urgencia se sentía como la necesidad de estornudar. Me ponía muy tenso y luego me sentía inmediatamente mejor una vez que cedía. A veces mis tics parecían ser a propósito, pero nunca lo fueron.