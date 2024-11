Los antiagregantes plaquetarios pueden evitar la formación de coágulos innecesarios. Actúan en diferentes puntos durante el proceso de coagulación. Cuando se toma por vía oral, uno de estos fármacos se une a los receptores de ADP, evitando que otros receptores cambien. Como resultado, el fibrinógeno no une las plaquetas y no se forma un coágulo, lo que permite la circulación de la sangre a través de los vasos. Los antiagregantes plaquetarios no evitan la acumulación de placa que causa la ateroesclerosis.