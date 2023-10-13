Trastornos crónicos y fármacos sin receta médica
Trastorno
Medicamentos de venta libre
Precauciones
Remedios para el resfriado
Las personas que se recuperan del trastorno por consumo de alcohol deben estar vigilantes para evitar cualquier producto que contenga alcohol, incluidos los remedios para el resfriado. algunos de estos productos contienen hasta un 25% de alcohol. Muchos medicamentos de venta libre contienen ingredientes que pueden causar somnolencia o mareos, efectos que pueden agravarse con el alcohol.
Descongestivos
Las personas con diabetes deben consultar al médico antes de tomar descongestionantes porque estos medicamentos pueden empeorar la diabetes y tener efectos secundarios peligrosos.
Jarabes para la tos
Los diabéticos pueden necesitar ayuda en la selección de productos líquidos que no contengan azúcar, incluyendo los jarabes para la tos.
Antihistamínicos
Descongestivos
Las personas con hipertrofia de próstata deben consultar al médico o al farmacéutico antes de tomar antihistamínicos y descongestivos porque los efectos adversos pueden ser peligrosos.
Antihistamínicos
Descongestivos
Tomar un antihistamínico o un descongestionante puede complicar ciertos tipos de glaucoma.
Cardiopatía
Antiácidos
Remedios para el resfriado
Analgésicos
Las personas con una enfermedad cardíaca deben consultar al médico o farmacéutico para que les ayude a seleccionar un antiácido o un remedio para el resfriado que no presente interacciones con los fármacos de prescripción que estén tomando. Ciertos analgésicos, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), pueden empeorar la insuficiencia cardíaca.
Descongestivos
Las personas con cardiopatías deben consultar al médico o al farmacéutico antes de elegir un descongestivo porque los efectos adversos pueden ser peligrosos.
Presión arterial elevada (hipertensión)
Analgésicos
Antiácidos
Las personas con hipertensión deben consultar al médico o al farmacéutico antes de seleccionar un analgésico o un antiácido.
Descongestivos
Las personas hipertensas deben consultar al médico o al farmacéutico antes de tomar descongestivos porque los efectos adversos pueden ser peligrosos.
Hipertiroidismo (actividad aumentada de la glándula tiroidea)
Descongestivos
Las personas con hipertiroidismo deben consultar al médico o al farmacéutico antes de tomar descongestivos porque los efectos adversos pueden ser peligrosos.
Nefropatías
Antiácidos
AINES
Las personas con algún trastorno renal deben consultar al médico o al farmacéutico antes de seleccionar un antiácido o consumir un antiinflamatorio no esteroideo (AINE).
AINE = fármacos antiinflamatorios no esteroideos; de venta libre = de venta sin receta.