Síntomas del linfoma no hodgkiniano

Síntomas

Causa

Dificultad respiratoria

Hinchazón de la cara

Los ganglios linfáticos torácicos están aumentados de tamaño.

Inapetencia

Dolor abdominal o distensión procedente de un intestino obstruido o de líquido en el abdomen

Los ganglios linfáticos abdominales están aumentados de tamaño.

Ictericia

Las células del linfoma bloquean el flujo de la bilis desde el hígado.

Disminución de la cantidad de orina

Los ganglios linfáticos bloquean el flujo de orina desde el riñón a la vejiga

Hinchazón progresiva de las piernas

Los vasos linfáticos de la ingle o del abdomen están obstruidos, con lo que se produce linfedema.

Pérdida de peso

Diarrea

Meteorismo

Distensión abdominal o timpanismo y retortijones (indicadores de malabsorción, los nutrientes no son absorbidos correctamente en la sangre)

Las células del linfoma se desarrollan en el intestino delgado o sus alrededores.

Dificultad respiratoria

Dolor torácico

Tos (indicador de acumulación de líquido en torno a los pulmones, lo que se denomina derrame pleural)

Los vasos linfáticos torácicos están obstruidos.

Hinchazón de la cara y del cuello

Los vasos sanguíneos torácicos están obstruidos.

Áreas de piel engrosada, oscura y pruriginosa

Las células del linfoma están infiltrando la piel.

Pérdida de peso

Fiebre

Sudoración nocturna

La enfermedad se está diseminando por el cuerpo.

Fatiga

Dificultad respiratoria

Palidez de la piel (indicador de anemia o de un número muy bajo de glóbulos rojos)

Se produce uno o más de los siguientes:

  • Hemorragia digestiva

  • Destrucción de los glóbulos rojos por un aumento de tamaño del bazo o por anticuerpos anormales

  • Invasión y destrucción de la médula ósea por las células del linfoma

  • Incapacidad de la médula ósea para producir suficientes glóbulos rojos (eritrocitos) porque está dañada por el tratamiento (fármacos o radioterapia)

Susceptibilidad a padecer infecciones bacterianas graves

Las células del linfoma están invadiendo la médula ósea y los ganglios linfáticos, reduciendo así la producción de anticuerpos.

