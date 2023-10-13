Síntomas del linfoma no hodgkiniano
Síntomas
Causa
Dificultad respiratoria
Hinchazón de la cara
Los ganglios linfáticos torácicos están aumentados de tamaño.
Inapetencia
Dolor abdominal o distensión procedente de un intestino obstruido o de líquido en el abdomen
Los ganglios linfáticos abdominales están aumentados de tamaño.
Las células del linfoma bloquean el flujo de la bilis desde el hígado.
Disminución de la cantidad de orina
Los ganglios linfáticos bloquean el flujo de orina desde el riñón a la vejiga
Hinchazón progresiva de las piernas
Los vasos linfáticos de la ingle o del abdomen están obstruidos, con lo que se produce linfedema.
Pérdida de peso
Diarrea
Meteorismo
Distensión abdominal o timpanismo y retortijones (indicadores de malabsorción, los nutrientes no son absorbidos correctamente en la sangre)
Las células del linfoma se desarrollan en el intestino delgado o sus alrededores.
Dificultad respiratoria
Dolor torácico
Tos (indicador de acumulación de líquido en torno a los pulmones, lo que se denomina derrame pleural)
Los vasos linfáticos torácicos están obstruidos.
Hinchazón de la cara y del cuello
Los vasos sanguíneos torácicos están obstruidos.
Áreas de piel engrosada, oscura y pruriginosa
Las células del linfoma están infiltrando la piel.
Pérdida de peso
Fiebre
Sudoración nocturna
La enfermedad se está diseminando por el cuerpo.
Fatiga
Dificultad respiratoria
Palidez de la piel (indicador de anemia o de un número muy bajo de glóbulos rojos)
Se produce uno o más de los siguientes:
Susceptibilidad a padecer infecciones bacterianas graves
Las células del linfoma están invadiendo la médula ósea y los ganglios linfáticos, reduciendo así la producción de anticuerpos.