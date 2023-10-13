skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon

Glucopéptidos y lipoglucopéptidos

Medicación

Indicaciones frecuentes*

Algunos efectos adversos potenciales

DalbavancinDalbavancin

Infecciones cutáneas con complicaciones debidas a bacterias grampositivas sensibles, incluido Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)

Malestar gastrointestinal

Sabor metálico

Orina espumosa

Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†

OritavancinOritavancin

Infecciones cutáneas con complicaciones debidas a bacterias sensibles, incluido SARM

Malestar gastrointestinal

Sabor metálico

Orina espumosa

Dolor de cabeza (cefaleas)

Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†

Teicoplanina‡

Infecciones graves, especialmente las debidas a bacterias gram positivas, incluyendo SARM

Colitis por Clostridioides difficile

Lesión renal

Pérdida de audición y sordera

Una disminución del número de plaquetas (trombocitos) y de glóbulos blancos (leucocitos)

Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†

TelavancinTelavancin

Infecciones graves, especialmente las debidas a bacterias gram positivas, incluyendo SARM

Malestar gastrointestinal

Sabor metálico

Orina espumosa

Lesión renal

Mareos

Una reducción en el recuento de plaquetas

Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†

VancomicinaVancomicina

Infecciones graves, especialmente las debidas a bacterias gram positivas, incluyendo SARM

Colitis por Clostridioides difficile (administrado por vía oral)

Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†

Lesión renal

Pérdida de audición

Una disminución del número de glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas (trombocitos)

* Estos fármacos se administran mediante inyección intravenosa a menos que se indique lo contrario.

† Estos efectos adversos suelen aliviarse al ralentizar la infusión.

* Estos fármacos se administran mediante inyección intravenosa a menos que se indique lo contrario.

† Estos efectos adversos suelen aliviarse al ralentizar la infusión.

En estos temas