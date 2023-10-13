Glucopéptidos y lipoglucopéptidos
Medicación
Indicaciones frecuentes*
Algunos efectos adversos potenciales
DalbavancinDalbavancin
Infecciones cutáneas con complicaciones debidas a bacterias grampositivas sensibles, incluido Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)
Malestar gastrointestinal
Sabor metálico
Orina espumosa
Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†
OritavancinOritavancin
Infecciones cutáneas con complicaciones debidas a bacterias sensibles, incluido SARM
Malestar gastrointestinal
Sabor metálico
Orina espumosa
Dolor de cabeza (cefaleas)
Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†
Teicoplanina‡
Infecciones graves, especialmente las debidas a bacterias gram positivas, incluyendo SARM
Colitis por Clostridioides difficile
Lesión renal
Pérdida de audición y sordera
Una disminución del número de plaquetas (trombocitos) y de glóbulos blancos (leucocitos)
Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†
TelavancinTelavancin
Infecciones graves, especialmente las debidas a bacterias gram positivas, incluyendo SARM
Malestar gastrointestinal
Sabor metálico
Orina espumosa
Lesión renal
Mareos
Una reducción en el recuento de plaquetas
Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†
VancomicinaVancomicina
Infecciones graves, especialmente las debidas a bacterias gram positivas, incluyendo SARM
Colitis por Clostridioides difficile (administrado por vía oral)
Enrojecimiento y picor en la cara, el cuello y los hombros†
Lesión renal
Pérdida de audición
Una disminución del número de glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas (trombocitos)
* Estos fármacos se administran mediante inyección intravenosa a menos que se indique lo contrario.
† Estos efectos adversos suelen aliviarse al ralentizar la infusión.