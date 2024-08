La información se basa en las 2017 Guidelines for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults issued by the American College of Cardiology and the American Heart Association (Directrices 2017 para la Prevención, detección, evaluación y control de la presión arterial elevada en adultos emitidas por el Colegio estadounidense de cardiología y la Asociación estadounidense del corazón).