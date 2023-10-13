Algunas causas y características de los cólicos menstruales
Causa
Características comunes*
Pruebas
Adenomiosis (crecimiento del tejido que normalmente recubre el útero, denominado tejido endometrial, en la pared del útero)
Periodos menstruales dolorosos y abundantes, sangrado vaginal entre periodos, dolor en la parte baja del abdomen (pelvis) y sensación de presión en la vejiga y el recto
A veces dolor durante el coito
Ecografía o RMN de la pelvis
Cuando existe sangrado vaginal anómalo, a veces una biopsia para descartar otras causas del sangrado
Defectos congénitos del aparato reproductor (raros)
A veces, periodos que nunca comienzan (amenorrea primaria)
A veces se encuentran anomalías durante la exploración pélvica, como una obstrucción en la vagina o un bulto en la pelvis
Exploración por un médico
A veces histerosalpingografía (radiografías obtenidas tras inyectar un agente de contraste en el útero y las trompas de Falopio), histerosonografía (ecografía tras infusión de líquido en el útero) o RMN
Estenosis cervical (estrechamiento del paso a través del cuello uterino)
Periodos menstruales irregulares o inexistentes, sangrado vaginal entre menstruaciones, infertilidad y dolor abdominal cíclico
Exploración por un médico
A veces ecografía de la pelvis
Quistes y tumores en los ovarios (cáncer de ovario o tumoraciones benignas de ovario)
No suele haber otros síntomas
A veces sangrado vaginal anómalo
A veces indigestión, hinchazón, cambios en la micción, dolor pélvico o dolor de espalda
Ecografía
Si se sospecha cáncer, análisis de sangre para determinar las sustancias producidas por ciertos tumores
Endometriosis (fragmentos de tejido endometrial situados fuera del útero)
Dolor sordo o de tipo cólico que se produce antes de la menstruación y durante los primeros días de la misma
Infertilidad
A menudo dolor durante el coito, las deposiciones o la micción
Exploración por un médico
Ecografía de la pelvis
A veces laparoscopia (inserción de un tubo de observación a través de una pequeña incisión justo debajo del ombligo)
No suele haber otros síntomas
En el caso de miomas de gran tamaño, a veces dolor, presión o sangrado vaginal abundante
Ecografía
A veces, sonohisterografía o la histeroscopia (uso de una sonda delgada para ver el interior del útero)
Si los resultados no son concluyentes, RMN
Dispositivos intrauterinos (DIU) con liberación de cobre o, con menos frecuencia, los que liberan un progestágeno (una forma sintética de la hormona femenina (DIU) con liberación de cobre o, con menos frecuencia, los que liberan un progestágeno (una forma sintética de la hormona femeninaprogesterona)
Hipermenorrea
Exploración por un médico
A veces ecografía de la pelvis para determinar la correcta colocación del DIU en el útero
Síndrome de congestión pélvica (dolor crónico por acumulación de sangre en las venas de la pelvis)
Dolor que es
A menudo dolor en la parte baja de la espalda, molestias en las piernas y sangrado vaginal anómalo
A veces secreción vaginal transparente o acuosa
A veces cansancio, cambios de humor, cefaleas e hinchazón
Exploración por un médico
Ecografía u otras técnicas de diagnóstico por la imagen especializadas
A veces laparoscopia
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.
RMN = Resonancia magnética nuclear.