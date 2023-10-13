Algunas causas y características de la diarrea en los niños
Causa
Características comunes*
Pruebas
Diarrea aguda (dura menos de 2 semanas)
Administración de antibióticos
Uso reciente de antibióticos
No suele haber otros síntomas
Exploración por un médico
A veces pruebas para detectar la toxina de Clostridioides difficile en las heces
Gastroenteritis causadas por virus, bacterias o parásitos†
A menudo con vómitos
Deshidratación frecuente, especialmente entre los lactantes y los niños pequeños
A veces, fiebre y dolor abdominal
Rara vez sangre en las heces
A veces contacto reciente con personas infectadas (por ejemplo, los que están en un centro de día, en un campamento o en un crucero), con los animales en un zoológico de animales dóciles (donde se puede adquirir Escherichia [E.] coli), o con reptiles (que pueden estar infectados con Salmonella) o consumo reciente de alimentos poco cocinados, contaminados o agua contaminada
Exploración por un médico
A veces, examen y análisis de las heces
Alergia alimentaria: urticaria, erupción, hinchazón de los labios, vómitos, diarrea y dificultad para respirar desde minutos hasta varias horas después de comer
A menudo alergia ya conocida a algún alimento
Intoxicación alimentaria: náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea varias horas después de consumir alimentos contaminados
Exploración por un médico
Dolor abdominal, vómitos y por lo general diarrea con sangre durante unos días, seguido por aparición de palidez cutánea y disminución del volumen de orina
A veces, sangrado en la piel (aparición de pequeños puntos o manchas de color púrpura rojizo)
Análisis de sangre
Análisis y examen de las heces
Diarrea crónica (que dura 2 semanas o más)
Vómitos
Rechazo de la alimentación
Pérdida de peso, retraso del crecimiento o ambos
Sangre en las heces
Análisis de heces
Síntomas que disminuyen cuando se cambia la fórmula
Posiblemente endoscopia, colonoscopia, o ambas
Consumo excesivo de zumos de frutas (especialmente manzanas, peras y ciruelas)
Beber más de 120 a 180 mililitros de zumo de fruta al día
Con frecuencia, no hay otros síntomas excepto la diarrea
Exploración por un médico
Resolución de la diarrea después de disminuir el consumo de zumos de frutas
Sangre en las heces, dolor abdominal tipo cólico, pérdida de peso, pérdida de apetito y retraso del crecimiento
A veces, artritis, erupción cutánea, llagas en la boca y fisuras en el recto
Colonoscopia
A veces tomografía computarizada (TC) o radiografía después de introducir bario por vía rectal (enema de bario)
Intolerancia a la lactosa (incapacidad para digerir la lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos)
Distensión abdominal, emisión de gases (flatulencia) y diarrea explosiva
Diarrea después del consumo de leche y productos lácteos
Exploración por un médico
A veces una prueba de aliento para detectar hidrógeno (indica carbohidratos no digeridos)
Examen y análisis de las heces para verificar si hay hidratos de carbono no absorbidos
Trastornos por malabsorción como
Heces de color claro, blandas, voluminosas y excepcionalmente malolientes que pueden tener aspecto aceitoso
Distensión abdominal y flatulencia
Escasa ganancia de peso
En la fibrosis quística, infecciones respiratorias frecuentes
En la acrodermatitis enteropática, erupción cutánea y grietas en las comisuras de la boca
Análisis y examen de las heces
Si se sospecha una enfermedad celíaca, análisis de sangre para medir los anticuerpos contra el gluten (una proteína del trigo) y biopsia del intestino delgado
Si se sospecha una fibrosis quística, prueba del sudor y posiblemente, pruebas genéticas
Si se sospecha acrodermatitis enteropática, un análisis de sangre para detectar el déficit de cinc
Sistema inmunitario debilitado debido a
Infecciones frecuentes
Pérdida de peso o escasa ganancia ponderal
A veces, infección por VIH ya conocida
Análisis de sangre para VIH
Hemograma completo y otros análisis de sangre para evaluar el sistema inmunitario
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.
† Las infecciones por bacterias, parásitos o virus también pueden causar diarrea crónica.
TC = tomografía computarizada; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana.