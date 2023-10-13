skip to main content
Algunas causas y características de la diarrea en los niños

Causa

Características comunes*

Pruebas

Diarrea aguda (dura menos de 2 semanas)

Administración de antibióticos

Uso reciente de antibióticos

No suele haber otros síntomas

Exploración por un médico

A veces pruebas para detectar la toxina de Clostridioides difficile en las heces

Gastroenteritis causadas por virus, bacterias o parásitos†

A menudo con vómitos

Deshidratación frecuente, especialmente entre los lactantes y los niños pequeños

A veces, fiebre y dolor abdominal

Rara vez sangre en las heces

A veces contacto reciente con personas infectadas (por ejemplo, los que están en un centro de día, en un campamento o en un crucero), con los animales en un zoológico de animales dóciles (donde se puede adquirir Escherichia [E.] coli), o con reptiles (que pueden estar infectados con Salmonella) o consumo reciente de alimentos poco cocinados, contaminados o agua contaminada

Exploración por un médico

A veces, examen y análisis de las heces

Alergia alimentaria o intoxicación alimentaria

Alergia alimentaria: urticaria, erupción, hinchazón de los labios, vómitos, diarrea y dificultad para respirar desde minutos hasta varias horas después de comer

A menudo alergia ya conocida a algún alimento

Intoxicación alimentaria: náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea varias horas después de consumir alimentos contaminados

Exploración por un médico

Síndrome urémico hemolítico

Dolor abdominal, vómitos y por lo general diarrea con sangre durante unos días, seguido por aparición de palidez cutánea y disminución del volumen de orina

A veces, sangrado en la piel (aparición de pequeños puntos o manchas de color púrpura rojizo)

Análisis de sangre

Análisis y examen de las heces

Diarrea crónica (que dura 2 semanas o más)

Alergia a las proteínas de la leche de vaca

Vómitos

Rechazo de la alimentación

Pérdida de peso, retraso del crecimiento o ambos

Sangre en las heces

Análisis de heces

Síntomas que disminuyen cuando se cambia la fórmula

Posiblemente endoscopia, colonoscopia, o ambas

Consumo excesivo de zumos de frutas (especialmente manzanas, peras y ciruelas)

Beber más de 120 a 180 mililitros de zumo de fruta al día

Con frecuencia, no hay otros síntomas excepto la diarrea

Exploración por un médico

Resolución de la diarrea después de disminuir el consumo de zumos de frutas

Enfermedad inflamatoria intestinal como

Sangre en las heces, dolor abdominal tipo cólico, pérdida de peso, pérdida de apetito y retraso del crecimiento

A veces, artritis, erupción cutánea, llagas en la boca y fisuras en el recto

Colonoscopia

A veces tomografía computarizada (TC) o radiografía después de introducir bario por vía rectal (enema de bario)

Intolerancia a la lactosa (incapacidad para digerir la lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos)

Distensión abdominal, emisión de gases (flatulencia) y diarrea explosiva

Diarrea después del consumo de leche y productos lácteos

Exploración por un médico

A veces una prueba de aliento para detectar hidrógeno (indica carbohidratos no digeridos)

Examen y análisis de las heces para verificar si hay hidratos de carbono no absorbidos

Trastornos por malabsorción como

Heces de color claro, blandas, voluminosas y excepcionalmente malolientes que pueden tener aspecto aceitoso

Distensión abdominal y flatulencia

Escasa ganancia de peso

En la fibrosis quística, infecciones respiratorias frecuentes

En la acrodermatitis enteropática, erupción cutánea y grietas en las comisuras de la boca

Análisis y examen de las heces

Si se sospecha una enfermedad celíaca, análisis de sangre para medir los anticuerpos contra el gluten (una proteína del trigo) y biopsia del intestino delgado

Si se sospecha una fibrosis quística, prueba del sudor y posiblemente, pruebas genéticas

Si se sospecha acrodermatitis enteropática, un análisis de sangre para detectar el déficit de cinc

Sistema inmunitario debilitado debido a

  • Infección por VIH o un trastorno que curse con inmunodeficiencia

  • Uso de fármacos que inhiben el sistema inmunitario

Infecciones frecuentes

Pérdida de peso o escasa ganancia ponderal

A veces, infección por VIH ya conocida

Análisis de sangre para VIH

Hemograma completo y otros análisis de sangre para evaluar el sistema inmunitario

*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.

† Las infecciones por bacterias, parásitos o virus también pueden causar diarrea crónica.

TC = tomografía computarizada; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana.

