Algunas causas de distonía
Tipo
Ejemplos
Trastornos
Trastornos genéticos, como la distonía y la distonía dopa-sensible
Una falta importante de oxígeno en el cerebro (que puede ocurrir al nacer o más tarde en el curso de la vida)
Accidente cerebrovascular (ictus)
Toxicidad debida a la acumulación de ciertos metales (como el cobre en la enfermedad de Wilson)
Fármacos o sustancias
Fármacos utilizados para aliviar las náuseas (antieméticos), como la metoclopramida y la proclorperazina
Fármacos utilizados para tratar la psicosis (fármacos antipsicóticos) como la clorpromazina, la flufenazina, el haloperidol y el tiotixeno