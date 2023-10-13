skip to main content
Algunas causas de distonía

Tipo

Ejemplos

Trastornos

Parálisis cerebral

Trastornos genéticos, como la distonía y la distonía dopa-sensible

Esclerosis múltiple

Una falta importante de oxígeno en el cerebro (que puede ocurrir al nacer o más tarde en el curso de la vida)

Accidente cerebrovascular (ictus)

Toxicidad debida a la acumulación de ciertos metales (como el cobre en la enfermedad de Wilson)

Fármacos o sustancias

Fármacos utilizados para aliviar las náuseas (antieméticos), como la metoclopramida y la proclorperazina

Fármacos utilizados para tratar la psicosis (fármacos antipsicóticos) como la clorpromazina, la flufenazina, el haloperidol y el tiotixeno

