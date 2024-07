La vacuna meningocócica protege contra las infecciones causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococos). Las infecciones meningocócicas pueden derivar en meningitis (una infección del tejido que recubre el encéfalo), un descenso muy peligroso de la presión arterial (choque) y la muerte. Estas bacterias son la causa principal de meningitis bacteriana en niños, y la segunda en adultos.

Para obtener más información, véase the Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) Meningococcal vaccine y Meningococcal Vaccination: What Everyone Should Know.

(Véase también Introducción a la inmunización [vacunación].)

Existen varios tipos específicos (llamados serogrupos) de Neisseria meningitidis. Las vacunas meningocócicas protegen contra los serogrupos que causan la mayoría de las enfermedades meningocócicas (serogrupos A, B, C, W e Y). En Estados Unidos existen 3 tipos de vacunas meningocócicas disponibles:

Vacunas conjugadas contra el meningococo o MenACWY: la vacuna conjugada (MCV4, protección contra los serogrupos A, C, W e Y) es la preferida para las personas entre 9 meses y 55 años y se emplea en la vacunación infantil sistemática (véase CDC: Meningococcal ACWY vaccine information statement [Centros para el control y la prevención de enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: hoja informativa sobre la vacuna meningocócica ACWY]).

Vacunas contra el meningococo del serogrupo B o MenB: la vacuna de proteína recombinante está disponible para prevenir la infección por un determinado tipo de bacteria de la meningitis que se ha vuelto frecuente en los brotes aparecidos entre los estudiantes universitarios (véase CDC: Meningococcal B vaccine information statement [Centros para el control y la prevención de enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: hoja informativa para la vacuna meningocócica tipo B]).

Vacuna pentavalente o vacuna MenABCWY: la vacuna combinada de proteínas conjugadas y recombinantes es una alternativa a la administración por separado de MenACWY y MenB cuando ambas vacunas se administrarían el mismo día.

Administración de la vacuna meningocócica La vacuna MCV4 forma parte del calendario de vacunación sistemática recomendado para los niños (véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Calendario de inmunización para niños y adolescentes por edades]). Se administra en dos dosis inyectadas en un músculo. La primera dosis se administra entre los 11 y los 12 años de edad y la segunda dosis a los 16 años de edad. Esta vacuna también se recomienda para los niños más pequeños que están expuestos a un mayor riesgo de infección meningocócica, como los que carecen de bazo o cuyo bazo no es funcional o los que presentan inmunodeficiencias. La edad mínima para la vacuna varía entre 6 semanas y 9 meses, dependiendo de la formulación utilizada. La vacuna MenB se administra en dos dosis inyectadas en un músculo. Se puede administrar a personas de 10 años o más que presentan ciertas afecciones de alto riesgo. Sin embargo, también se puede administrar a cualquier persona de 16 a 23 años de edad que lo desee, incluso si no presenta ciertas afecciones de alto riesgo y no corre un mayor riesgo de contraer la infección. La edad preferida para la vacunación es de 16 a 18 años. La vacuna meningocócica también se recomienda para los siguientes adolescentes y adultos: Las personas que no tienen bazo o cuyo bazo no funciona bien (como las que sufren anemia de células falciformes)

Las personas con infección por VIH

Personas con ciertos trastornos debidos a inmunodeficiencia

Personas que toman eculizumab o ravulizumab (fármacos que bloquean el sistema del complemento)

Microbiólogos que están expuestos de forma rutinaria a la bacteria

Adolescentes, si no han sido vacunados previamente

Todos los estudiantes universitarios de primer año que viven en residencias, tienen 21 años o menos y no han recibido una dosis de la vacuna al cumplir los 16 años o posteriormente

Todos los reclutas militares

Viajeros o residentes en zonas donde la infección es común

Personas que hayan estado expuestas durante un brote de meningitis

Personas de riesgo mayores de 55 años que corren riesgo de enfermedad meningocócica y no han recibido la vacuna previamente, requiriendo una única dosis (por ejemplo, viajeros) La vacuna de dosis única MenABCWY se puede administrar a personas de 10 años o más que recibirían las vacunas MenACWY y MenB en la misma visita. Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).