La vacuna contra la culebrilla se administra en dos dosis inyectadas en un músculo. Las dosis se administran con una diferencia de 2 a 6 meses.

La vacuna contra la culebrilla se recomienda para personas de 50 años o más, con independencia de si han sufrido alguna vez culebrilla (herpes zóster) o han recibido la vacuna contra el herpes zóster viva-atenuada. Esta vacuna también se recomienda para personas de 19 años o más que tienen o tendrán un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o a un tratamiento para una enfermedad.

Ciertas enfermedades pueden condicionar si las personas se vacunan o no y cuándo lo hacen (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]). Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva.