Los macrólidos son una clase de antibióticos que se usan a menudo para tratar infecciones en personas que son alérgicas a las penicilinas.

Los macrólidos comprenden los siguientes:

Azitromicina

Claritromicina

Eritromicina

Fidaxomicin

Los macrólidos impiden que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para crecer y multiplicarse.

Fidaxomicina se administra solo por boca (vía oral) y es mínimamente absorbida en el torrente sanguíneo cuando se toma de esta forma. It is used to treat Clostridioides difficile–induced colitis but does not do much harm to the other bacteria that normally live in healthy intestines.

Los macrólidos interactúan con muchos otros fármacos (lo que se denomina interacciones entre fármacos). A menudo, la interacción aumenta los efectos (incluidos los efectos secundarios) de los otros fármacos. Cuando se administran junto con otros fármacos, los macrólidos pueden aumentar el riesgo de muerte cardíaca súbita en personas con síndrome del QT largo congénito.

(Véase también Introducción a los antibióticos.)