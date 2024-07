Opciones de tratamiento al final de la vida

Las personas en estado terminal a menudo dejan de comer y beber cuando se acercan a la muerte. Los alimentos y el agua administrados mediante sondas (nutrición e hidratación artificiales) no suelen contribuir a que la persona agonizante se sienta mejor (ver Inapetencia), ni a alargarle la vida significativamente. Las sondas de alimentación pueden causar molestias e incluso precipitar la muerte. Los efectos adversos de las sondas de alimentación son la neumonía, la hinchazón causada por una acumulación de líquido (edema) y el dolor. Si no se desea este tipo de asistencia, puede prohibirse en las voluntades anticipadas o decidirlo así en el momento en que se proponga la alimentación por sonda, que de otro modo podría prescribirse.

Las personas debilitadas o gravemente consumidas pueden vivir durante varias semanas sin alimento ni hidratación mínima. Los familiares deben comprender que el cese de la administración de líquidos no causa la muerte de forma inmediata y que normalmente no se precipita la muerte cuando la persona no desea o no puede tomar líquidos de forma oral.