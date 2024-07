Voluntades anticipadas

Por norma general, el testamento vital aborda la cuestión de cuándo debe cambiarse la perspectiva del tratamiento, de modo que el esfuerzo deje de centrarse en la curación, aunque sea mediante tratamientos radicales, y pase a centrarse en los cuidados paliativos, que ayudan al paciente a experimentar una muerte natural. Cada persona decide cuándo debe producirse este cambio de perspectiva en función de sus valores, creencias y objetivos. En su testamento vital, algunas personas dan sobre todo una orientación general, mientras que otras también dan instrucciones sobre procedimientos concretos, como la nutrición y la hidratación artificiales (alimentación por sonda), la reanimación cardiorrespiratoria o la ventilación mecánica.

La situación y los deseos de cada persona son únicos y complejos. Así, los breves ejemplos de redacción de testamento vital que se citan a continuación se proporcionan simplemente para ilustrar la gran variedad de posibilidades que pueden presentarse. Por ejemplo, para indicar la preferencia por un tratamiento médico completamente radical, el documento puede redactarse como sigue: «Es mi deseo prolongar mi vida tanto como sea posible sin que se tenga en consideración mi estado ni las posibilidades que tenga de recuperación, las consecuencias del tratamiento ni el coste económico de los procedimientos». Debe señalarse, no obstante, que las opciones del paciente tienen ciertos límites. Por ejemplo, a los profesionales de la salud no se les puede pedir que administren tratamientos que son clínicamente inadecuados o claramente ineficaces.

Para evitar el empeño en tratamientos drásticos para prolongar la vida, el documento puede redactarse así: «Si me encuentro en una situación terminal o en un estado vegetativo persistente del que no tengo expectativas de recuperarme y el soporte vital solo va a retrasar el momento de mi muerte, no deseo que se me prolongue la vida y no deseo que se me suministre o se me continúe suministrando soporte vital (incluyendo alimentación e hidratación artificiales)».

Esta misma idea puede redactarse de modo diferente. Por ejemplo: «Si sufro un daño cerebral grave y permanente (por ejemplo, puedo abrir los ojos pero no puedo hablar ni entender) y no tengo expectativas de recuperarme, no deseo que se me prolongue la vida y no deseo que se me suministre o se me continúe suministrando soporte vital (incluyendo alimentación e hidratación artificiales)».

En cualquier caso, aunque el paciente renuncie al tratamiento médico mediante una voluntad anticipada, los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar los tratamientos paliativos que requiera el estado del paciente.