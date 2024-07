Bioequivalencia e intercambiabilidad de los fármacos genéricos

Teóricamente, todo fármaco genérico que es bioequivalente con su homólogo de marca registrada puede intercambiarse con él. Cuando los fármacos no están protegidos por una patente, el genérico puede ser la única forma disponible. Para limitar los costes, muchos médicos prescriben medicamentos genéricos siempre que es posible. Incluso si el médico ha recetado un fármaco de marca registrada, el farmacéutico puede dispensar uno genérico, salvo que el médico haga constar por escrito en la receta que no debe ser sustituido. También las compañías aseguradoras y los distintos sistemas sanitarios establecen a veces que siempre que sea posible se prescriban medicamentos genéricos para reducir costes. En algunos planes de seguros se permite que los consumidores elijan un medicamento de marca registrada, más caro, si ha sido recetado por su médico, pero deben pagar la diferencia de precio; sin embargo, en algunos programas sanitarios gubernamentales es posible que el consumidor no pueda elegir. Si el médico receta un fármaco genérico, el farmacéutico debe dispensar un genérico. También existen sistemas en los que el consumidor puede pedir que le sea proporcionado un fármaco de marca registrada incluso aunque el médico y el farmacéutico recomienden un genérico.

En algunos casos, la sustitución por un genérico puede no ser conveniente. Por ejemplo, algunas versiones genéricas disponibles pueden no ser exactamente bioequivalentes al fármaco de marca registrada. Estos genéricos pueden usarse, pero no como sustitución del producto de marca registrada. En los casos en que una pequeña diferencia en la cantidad de principio activo en sangre pueda producir una gran diferencia en la efectividad del fármaco, los genéricos no suelen usarse como medicamentos de sustitución de los de marca registrada, aunque estén disponibles productos genéricos bioequivalentes. Ejemplos de este tipo de fármaco son la warfarina (un anticoagulante) y la fenitoína (un anticonvulsivo). Finalmente, un producto genérico puede ser inadecuado si la persona es alérgica a alguno de los componentes inactivos que contiene. Por ello, en aquellos casos en que el médico receta específicamente un medicamento de marca registrada y el consumidor pretende adquirir una versión genérica equivalente en cuanto a sus principios activos, el farmacéutico deberá pedirle que lo consulte previamente con el médico.

Los fármacos que deben administrarse en cantidades muy pequeñas tienen menor probabilidad de ser intercambiables, porque la diferencia entre una dosis eficaz y una dosis perjudicial (el margen de seguridad) o ineficaz es muy pequeña. Sirve como ejemplo la digoxina, que se utiliza en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cambiar una versión de digoxina de marca registrada por un producto genérico puede causar problemas, porque es posible que ambas versiones no sean lo bastante bioequivalentes. No obstante, algunas versiones genéricas de digoxina han sido autorizadas por la FDA como bioequivalentes. Los farmacéuticos y los médicos pueden responder a preguntas sobre qué medicamentos genéricos son intercambiables por los comerciales y cuáles no.

Un libro publicado cada año por la FDA y actualizado periódicamente también ofrece orientación sobre qué medicamentos son intercambiables. Este libro, Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations (conocido como «el libro naranja» por el color de su cubierta), está disponible en versión impresa y {online para cualquier persona, pero se dirige específicamente a médicos y farmacéuticos. En algunos países esta información está disponible también en versiones sencillas dirigidas a la población general. Existen publicaciones en distintos formatos y bases de datos online que incluyen la información necesaria para el tratamiento farmacológico, promovidas o auspiciadas por organismos públicos competentes, por asociaciones profesionales o por alguna editorial especializada. Véase Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations.

La sustitución de un fármaco genérico puede causar también, en algún caso, otro tipo de problemas al consumidor (véase Circunstancias en que puede ser inadecuada la sustitución por un genérico). Un médico puede recetar un producto de marca registrada y dar sus explicaciones al paciente en relación con ese producto. Si el farmacéutico le proporciona un producto genérico equivalente y el prospecto de este no hace ninguna referencia al producto de marca registrada, el consumidor ignorará la relación entre ese genérico y el medicamento que le ha recetado su médico. Para evitar esta confusión, actualmente la mayoría de las farmacias incluyen el nombre comercial de referencia en la etiqueta cuando se sustituye por un producto genérico.

Se debe tener precaución al considerar el cambio de marca de medicamentos que entraron en el mercado antes de que entrara en vigor la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 (por ejemplo, digoxina, codeína y fenobarbital). Los pocos medicamentos de esta categoría que todavía se prescriben están exentos de los requisitos de los medicamentos genéricos. Cambiar de una versión a otra de estos fármacos no es aconsejable porque no se dispone de normas para compararlos.

Otros fármacos cuya sustitución genérica puede no ser apropiada son aquellos que cuentan con un margen de seguridad considerado estrecho porque la dosis tóxica y la dosis efectiva se encuentran demasiado cerca como para que el fármaco se pueda usar de forma segura.