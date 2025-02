Las personas con amnesia global transitoria pierden de forma repentina pero temporal la capacidad de recordar acontecimientos que sucedieron después o antes de que ocurriera la amnesia y de almacenar nuevos recuerdos. Están alerta y ansiosas y a menudo repiten la misma pregunta o frase porque no pueden recordarla. Se pueden confundir en relación al tiempo y al lugar pero no se suelen confundir respecto a la identidad de las demás personas. Pueden proporcionar respuestas coherentes a preguntas que no dependen de la memoria.

La pérdida de memoria por lo general dura de 1 a 8 horas, pero puede durar desde 30 minutos hasta 24 horas (rara vez).

La mayoría de las personas con amnesia global transitoria solo sufren un episodio en la vida, a menos que la causa sean convulsiones o migrañas. Entre un 5 y un 25% tienen episodios repetidos.

Después de un episodio, la confusión a menudo cede con rapidez y lo habitual es que se produzca una recuperación total, aunque a veces no se recuerda lo ocurrido durante el episodio.

La amnesia temporal causada por el alcohol o por un fármaco o sustancia, como la amnesia global transitoria, puede afectar la concentración, la capacidad de pensar con claridad y la capacidad de formar y almacenar nuevos recuerdos. Sin embargo, se diferencia de la amnesia global transitoria en los aspectos siguientes: