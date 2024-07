Trastornos convulsivos

En las convulsiones de inicio generalizado, la convulsión comienza en ambos hemisferios cerebrales. En la mayoría de las convulsiones de inicio generalizado se ve afectada la consciencia. A menudo producen pérdida de consciencia y movimientos anormales, por lo general de inmediato. La pérdida de consciencia puede ser breve o durar mucho tiempo.

Las crisis de origen generalizado comprenden los tipos siguientes:

Crisis tónicoclónicas (anteriormente llamadas epilepsia mayor)

Convulsiones clónicas (que comportan sacudidas rítmicas sostenidas de los músculos después de que se endurezcan)

Convulsiones tonicas (comportan rigidez de los músculos en todas las extremidades)

Convulsiones atonicas (comportan pérdida de tono muscular)

Convulsiones mioclónicas (que comportan sacudidas rítmicas de los músculos no precedidas por rigidez de los mismos)

Convulsiones mioclónicas-tonicoclónicas (que comportan sacudidas de los músculos seguidas de rigidez muscular y sacudidas repetidas de los músculos), incluyendo epilepsia mioclónica juvenil

Convulsiones mioclónicas-atónicas (consisten en sacudidas de los músculos, seguidas de pérdida de tono muscular)

Espasmos epilépticos (del lactante)

Crisis de ausencia

La mayoría de los tipos de convulsiones generalizadas (como las convulsiones tonicoclónicas) comportan contracciones musculares anormales. Los tipos de convulsiones que no las comportan se denominan crisis de ausencia.

Las convulsiones de origen generalizado comienzan con descargas anormales en una parte profunda y central del cerebro, que se propagan simultáneamente a ambos hemisferios cerebrales. No existe aura. La convulsión se suele iniciar con un alarido. Seguidamente, los afectados se quedan inconscientes o pierden la consciencia.

Durante las crisis de origen generalizado, particularmente las crisis tonicoclónicas generalizadas, los afectados pueden experimentar lo siguiente:

Tener intensos espasmos musculares y sacudidas por todo el cuerpo a medida que los músculos se contraen y se relajan de forma rápida y repetida

Caerse

Apretar los dientes

Morderse la lengua (ocurre a menudo)

Babear o echar espuma por la boca

Perder el control de la vejiga y/o los intestinos

Las crisis suelen durar entre 1 y 2 minutos. Después se siente dolor de cabeza, confusión temporal y un intenso cansancio. Los síntomas pueden durar desde unos minutos hasta horas. La mayoría de las personas no recuerdan lo sucedido durante la crisis.

En las crisis tonicoclónicas generalizadas, los músculos se contraen (parte tónica) y a continuación alternan rápidamente entre contracción y relajación (parte clónica). Estas convulsiones pueden ser

De inicio generalizado (comenzando en ambos hemisferios cerebrales)

Focales a bilaterales (comenzando en un único hemisferio cerebral y extendiéndose a ambos hemisferios cerebrales)

En ambos casos se produce una pérdida temporal de consciencia y una convulsión cuando la descarga anormal afecta a ambos hemisferios.

Las crisis tonicoclónicas focales a bilaterales (epilepsia mayor) suelen comenzar con una descarga eléctrica anormal en una pequeña región de un único hemisferio cerebral, originando una crisis focal consciente o una crisis focal con afectación de la consciencia. La descarga se propaga entonces con rapidez a ambos hemisferios cerebrales, lo que provoca la disfunción de todo el encéfalo. Los síntomas son similares a los de las crisis de inicio generalizado.

Las crisis atónicas afectan principalmente a los niños. Se caracterizan por una pérdida del tono muscular y de la consciencia, breve pero absoluta, que hace que se caigan al suelo, lo que les puede provocar lesiones.

En las convulsiones clónicas, las extremidades de ambos lados del cuerpo y, a menudo, la cabeza, el cuello, la cara y el tronco se sacuden rítmicamente durante la convulsión. Las convulsiones clónicas ocurren por lo general en lactantes. Son mucho menos frecuentes que las convulsiones tonicoclónicas.

Las crisis tónicas se producen frecuentemente durante el sueño, generalmente en niños. El tono muscular aumenta de manera brusca o gradual, provocando rigidez muscular. Las extremidades y el cuello a menudo se ven afectados. Suelen durar de 10 a 15 segundos, pero hacen que la persona afectada, si está de pie, caiga al suelo. La mayoría no pierden la consciencia. Si la crisis dura más tiempo, se producen algunas sacudidas musculares cuando la crisis termina.

Las crisis de ausencia atípicas (véase más abajo), las crisis atónicas y las crisis tónicas suelen producirse como parte de una forma grave de epilepsia denominada síndrome de Lennox-Gastaut, que empieza antes de los 4 años de edad.

Las crisis mioclónicas se caracterizan por rápidas sacudidas de una o varias extremidades o del tronco. Son breves y no causan pérdida de consciencia, pero se producen de forma repetitiva y pueden derivar en crisis tonicoclónicas con pérdida de consciencia.

En las convulsiones mioclónicas-atónicas, las extremidades o el tronco se sacuden brevemente y luego se vuelven flácidos (crisis de caída). Las convulsiones suelen comenzar entre los 6 meses y los 6 años de edad. Antes de la primera crisis mioclónica-atónica, dos tercios de los niños afectados sufren convulsiones febriles y convulsiones de inicio generalizado. El desarrollo y los procesos mentales suelen ser normales, pero durante la convulsión o después de la misma, el desarrollo y el pensamiento pueden verse afectados.

La epilepsia mioclónica juvenil suele comenzar durante la adolescencia. Las crisis empiezan típicamente con sacudidas rápidas de ambos brazos. Un 90% de estas crisis son seguidas por convulsiones tonicoclónicas generalizadas. Algunas personas tienen también crisis de ausencia. Las crisis ocurren a menudo al despertar por la mañana, sobre todo si hay falta de sueño. El consumo de alcohol también aumenta la probabilidad de sufrir una crisis.

Las crisis de ausencia no comportan una contracción muscular anormal. Se pueden clasificar como

Típicas (anteriormente denominadas "petit mal")

Atípicas

Las crisis de ausencia típicas generalmente comienzan durante la infancia, entre los 5 y los 15 años de edad, y no continúan en la edad adulta. Sin embargo, a veces los adultos presentan crisis de ausencia típicas. A diferencia de las crisis tonicoclónicas, la ausencia no provoca convulsiones ni otros síntomas alarmantes. Las personas afectadas no caen al suelo, no se desploman ni sufren sacudidas. En cambio, tienen episodios en los que se quedan con la mirada fija, parpadeando y a veces con espasmos de los músculos faciales. Habitualmente pierden la consciencia y pierden totalmente la percepción de su entorno. Estos episodios duran de 10 a 30 segundos. Los afectados de pronto dejan de hacer lo que estaban haciendo y luego lo reanudan, también de repente. No tienen secuelas y no son conscientes de haber sufrido una crisis. Sin tratamiento, muchas personas sufren varias crisis al día. Muchas de estas crisis suceden mientras se está tranquilamente sentado; pocas veces ocurren durante el ejercicio. Las crisis pueden ser desencadenadas por la hiperventilación.

Las crisis de ausencia atípicas difieren de las crisis de ausencia típicas por las características siguientes:

Son menos frecuentes.

Duran más tiempo.

Las sacudidas y otros movimientos son más pronunciados.

Las personas afectadas son más conscientes de su entorno.

La mayoría de las personas con ausencias atípicas tienen anormalidades neurológicas o retrasos del desarrollo. Las crisis de ausencia atípicas suelen continuar en la edad adulta.