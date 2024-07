Disfunción cerebral según su localización

Los lóbulos occipitales contienen el principal centro de procesamiento de la información visual.

Los lóbulos occipitales tienen las funciones siguientes:

Procesar e interpretar la visión

Permitir la formación de recuerdos visuales

Integrar las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes

Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical. Algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo, con frecuencia elaboran descripciones de lo que ven (lo que se denomina confabulación). Este trastorno se denomina síndrome de Anton.

Un trastorno convulsivo que afecte el lóbulo occipital puede provocar alucinaciones en la visión. Por ejemplo, pueden verse líneas de color cuando se mira en una dirección determinada.