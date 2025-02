Los ventiladores introducen aire en sus pulmones principalmente de dos formas:

A través de un tubo de plástico colocado en su tráquea (llamada "ventilación invasiva" porque el tubo "invade" su cuerpo)

A través de una máscara facial ajustada (llamada "ventilación no invasiva")

La ventilación invasiva se utiliza para las personas que necesitan más ayuda a su respiración. Los médicos pueden colocar el tubo en la tráquea a través de:

Su boca (lo más habitual)

Su nariz

Una pequeña incisión en la parte frontal de su cuello (llamada traqueotomía)

Le practicarán una traqueotomía si necesita estar conectado a un ventilador durante más de unos cuantos días. El tubo de traqueotomía se introduce en su tráquea por debajo de la laringe. De esa manera, el tubo no presionará las cuerdas vocales, lo que podría dañarlas.

Le administrarán medicamentos por vía intravenosa para mantenerle relajado y cómodo y, de este modo, paliar la molestia de tener un tubo introducido por la nariz o por la garganta.

La ventilación no invasiva se emplea si usted está despierto y respira bastante bien por su cuenta pero necesita ayuda. Si usted está inconsciente o muy débil, la ventilación no invasiva no funciona. Esto se debe a que su lengua cae hacia atrás en su garganta y el aire procedente de una mascarilla no puede pasar.

Con ventilación tanto invasiva como no invasiva, los médicos programan el ventilador para que usted reciba la cantidad correcta de oxígeno y el número adecuado de respiraciones. El ventilador puede determinar si usted puede respirar un poco por su cuenta y se ajusta para ayudarle a respirar.