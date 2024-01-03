¿Qué es la bulimia?
La bulimia es un trastorno alimentario en el que usted:
Ingiere mucha cantidad de comida de una sola vez (atracón)
A continuación, efectúa acciones para compensar el exceso de comida (purga)
Para compensar el hecho de comer en exceso, la mayoría de la gente se provoca el vómito y practica ejercicio con intensidad. Sin embargo, algunas personas toman laxantes para provocarse diarrea, o pueden tomar pastillas para orinar (diuréticos). Por lo general, acaban teniendo un peso cercano al promedio.
La bulimia suele comenzar en la adolescencia o en los primeros años de la juventud y es más frecuente en niñas y mujeres. Puede estar causada por las presiones sociales para estar delgada. La bulimia puede ser hereditaria.
¿Cuáles son los síntomas de la bulimia?
El síntoma principal consiste en la repetición de atracones y consiguientes purgas.
Cuando usted se da un atracón de comida, puede:
Ingerir de una sola vez mucha más comida que la mayoría de la gente, a veces varias veces al día
Comer cuando no tiene hambre
Comer tanto que tiene dolor de vientre
Comer en secreto y sentir que está comiendo fuera de control
A menudo, ingerir alimentos dulces y ricos en grasa (como el pastel y el helado)
Sentirse muy culpable por comer demasiado
Después de darse un atracón, puede purgarse para compensar el hecho de haber comido demasiado, por lo que puede:
Provocarse el vómito
Tomar laxantes para defecar (hacer caca)
No comer en absoluto (ayuno) o hacer demasiada dieta
Practicar ejercicio en exceso
Usted presta más atención a su peso y a la forma de su cuerpo de lo que debería. A menudo se siente mal acerca del aspecto de su cuerpo, incluso cuando otras personas piensan que usted se ve bien.
A diferencia de otros trastornos de la alimentación, las personas con bulimia a menudo tienen un peso promedio. Sin embargo, su peso puede subir y bajar más de lo normal.
¿Puede la bulimia causar otros problemas?
Sí. Purgarse para compensar el exceso de comida puede dañar su cuerpo. Si usted se purga mucho, puede enfermar e incluso morir. La provocación del vómito puede causar:
Cicatrices en los nudillos por el hecho de poner los dedos en la garganta para forzarse a vomitar
Daños dentales producidos por los ácidos gástricos
Inflamación de las glándulas situadas en sus mejillas
Lesiones en el esófago (el conducto que conecta la boca con el estómago) producidas por el ácido estomacal
Con muy poca frecuencia, desgarros en el estómago o el esófago que pueden ser potencialmente mortales
Tomar demasiados laxantes o diuréticos y vomitar demasiado puede descompensar el equilibrio químico de su cuerpo. El desequilibrio químico puede afectar gravemente el ritmo cardíaco.
¿Cómo pueden saber los médicos si sufro bulimia?
Los médicos realizan una exploración física para buscar signos de bulimia. Los médicos diagnosticarán bulimia si usted:
Basa su autoestima en gran medida en su peso corporal y su silueta
Ha sufrido un atracón una vez a la semana durante 3 meses como mínimo
Se purga para compensar el hecho de comer en exceso mediante acciones como provocarse el vómito
¿Cómo tratan los médicos la bulimia?
Los médicos tratan la bulimia con asesoramiento psicológico y medicamentos.
El asesoramiento psicológico se puede llevar a cabo de forma individual con un terapeuta o en grupo. Los objetivos son:
Motivarle para que cambie
Establecer un patrón de alimentación regular y flexible
Dejar de centrar su atención en el peso y la silueta
Los médicos también pueden prescribirle un tipo de medicamento antidepresivo para ayudar a disminuir la frecuencia con la que usted se da un atracón de comida y luego se purga. Estos medicamentos también tratan la ansiedad y la depresión, que son frecuentes entre las personas con bulimia.