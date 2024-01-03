La bulimia es un trastorno alimentario en el que usted:

Ingiere mucha cantidad de comida de una sola vez (atracón)

A continuación, efectúa acciones para compensar el exceso de comida (purga)

Para compensar el hecho de comer en exceso, la mayoría de la gente se provoca el vómito y practica ejercicio con intensidad. Sin embargo, algunas personas toman laxantes para provocarse diarrea, o pueden tomar pastillas para orinar (diuréticos). Por lo general, acaban teniendo un peso cercano al promedio.

La bulimia suele comenzar en la adolescencia o en los primeros años de la juventud y es más frecuente en niñas y mujeres. Puede estar causada por las presiones sociales para estar delgada. La bulimia puede ser hereditaria.