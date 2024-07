Psicoterapia

Algunos antidepresivos

El tratamiento de la bulimia nerviosa puede consistir en terapia cognitivo-conductual, psicoterapia interpersonal y terapia con medicamentos.

En general se proporciona terapia cognitivo-conductual. Los objetivos son

Motivar a la persona para que cambie

Establecer y mantener un patrón de alimentación regular y flexible

Reducir su preocupación por el peso y la silueta

El encuentro con el terapeuta (de forma individual o en grupo) suele planificarse con una frecuencia de 1 o 2 veces por semana durante un periodo de 4 a 5 meses, en total unas 16 a 20 sesiones. La terapia cognitivo-conductual elimina los atracones y las purgas en, aproximadamente, entre el 30% y el 50% de las personas con bulimia. Otras muchas también mejoran, pero algunas abandonan la terapia o no responden a esta. Las que mejoran por lo general continúan estando bien.

La psicoterapia interpersonal es una alternativa cuando la terapia cognitivo-conductual no está disponible. Ayuda a las personas a identificar y cambiar los problemas interpersonales que pueden contribuir al trastorno alimentario. Esta terapia no consiste en decirle a la persona cómo cambiar, no interpreta su comportamiento y no trata directamente con el trastorno de la conducta alimentaria.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, una variedad de antidepresivos, pueden reducir la frecuencia de los atracones y de la provocación de vómitos, pero no se sabe con seguridad cuál es la eficacia de dichos fármacos a largo plazo. Estos medicamentos también tratan de forma eficaz la ansiedad y la depresión, que son frecuentes entre las personas con bulimia nerviosa.