Los trastornos del aprendizaje son problemas asociados a la capacidad del cerebro para obtener, recordar o usar la información. Estos problemas hacen que sea difícil centrarse y tener un buen rendimiento escolar.

Los niños con trastornos del aprendizaje a menudo tienen una inteligencia normal o alta pero presentan dificultades en una habilidad intelectual específica, como la lectura o las matemáticas

Los trastornos de aprendizaje son diferentes de la discapacidad intelectual (cuando su hijo nace con una inteligencia inferior a la normal que causa problemas relacionados con todas las habilidades intelectuales)

Los médicos enviarán a su hijo a realizar una serie de pruebas para detectar si sufre un trastorno del aprendizaje

Ciertos programas escolares pueden ayudar en materias con las que su hijo tiene dificultades

Los niños no tienen trastornos de aprendizaje porque sean perezosos o se porten mal. Algo en su cerebro no se desarrolló correctamente. Los médicos no saben a ciencia cierta el motivo por el que esto sucede, pero los trastornos del aprendizaje son más probables si:

La madre estuvo enferma o consumió determinados fármacos y drogas durante el embarazo

La madre o el bebé tuvieron complicaciones médicas durante el embarazo

El niño sufrió una enfermedad grave (como el cáncer) cuando era muy pequeño

Los trastornos del aprendizaje más frecuentes son:

Trastornos de la lectura, como la dislexia

Trastornos de la escritura

Trastornos matemáticos

Los niños que no aprenden al nivel apropiado a su edad y capacidad deben someterse a pruebas para ver si sufren un trastorno del aprendizaje.