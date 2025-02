Los métodos anticonceptivos hormonales funcionan de dos maneras:

Evitan que sus ovarios liberen óvulos

Espesan el moco del cuello uterino para que el esperma no pueda pasar

Si los óvulos no se liberan o el esperma no puede llegar a ellos, usted no se puede quedar embarazada.

Los métodos anticonceptivos hormonales son: