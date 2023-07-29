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Estrellas naranjas
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M. Patricia Rivera, MD

Especialidades y experiencia

  • Pulmonary/Lung Cancer/Drug-Related Pneumonitis/Pleural Disease

Afiliaciones

Educación

  • Residency, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
  • Fellowship, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
  • Residency, Internal Medicine, North Shore University Hospital-Manhasset

Certificaciones

  • Internal Medicine and Pulmonary Medicine