George Newman, MD, PhD

Especialidades y experiencia

  • Neurology, Vascular Neurology, Spinal Disorders

Afiliaciones

Educación

  • Medical School: University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA
  • Residency: Internal Medicine, Roger Williams Medical Center, Providence, RI
  • Residency: Neurology, University of Virginia, Charlottesville, VA

Certificaciones

  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Vascular Neurology
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurocritical Care

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Osler-Blochley Award, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals

