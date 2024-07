Erección persistente

La necesidad de utilizar pruebas complementarias depende de los antecedentes clínicos y la exploración física. A menudo, el tipo de priapismo (isquémico o no isquémico) y la causa son evidentes, como tras el consumo de un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil. Si el médico no tiene claro si el priapismo es isquémico o no isquémico, puede tomar una muestra de sangre del pene para determinar la cantidad de oxígeno y de otros gases (medición de gases en sangre arterial). También se puede realizar una ecografía dúplex (ecografía que mide el flujo sanguíneo y muestra la estructura de los vasos sanguíneos por donde fluye la sangre). Estas pruebas ayudan a diferenciar entre el priapismo isquémico y el no isquémico. La ecografía también puede mostrar los patrones de flujo sanguíneo y las anomalías anatómicas que contribuyen al priapismo. Si la causa aún no es evidente, el médico suele realizar pruebas para determinar si existe una enfermedad de la sangre o una infección del tracto urinario. Estas pruebas son

Hemograma completo

Análisis de orina y cultivo de orina

A veces, electroforesis de la hemoglobina, sobre todo en niños y varones adultos de ascendencia africana o mediterránea

La electroforesis de la hemoglobina es una prueba que se utiliza para detectar la presencia de una hemoglobina anormal (la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos), como sucede en la anemia de células falciformes (anemia drepanocítica o drepanocitosis).

Dado que algunas personas pueden no admitir que han consumido drogas, a veces se hacen análisis que permiten determinar la presencia de sustancias psicoactivas. En ocasiones se realiza una resonancia magnética nuclear (RMN) o una tomografía computarizada (TC).