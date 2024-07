Introducción a la inmunización (vacunación)

Los siguientes son recursos en inglés que pueden ser útiles. Tenga en cuenta que el MANUAL no se hace responsable del contenido de estos recursos.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Child and adolescent immunization schedule by age

Food and Drug Administration (FDA): (Agencia federal de alimentos y medicamentos, FDA por sus siglas en inglés): Thimerosal and Vaccines comprehensive information about thimerosal (timerosal y vacunas: información exhaustiva sobre el timerosal: qué es, por qué se utiliza en las vacunas, por qué es seguro y cuántas vacunas se fabrican actualmente sin timerosal)

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): (Sistema de información sobre eventos adversos de las vacunas, VAERS por sus siglas en inglés): dónde y cómo informar sobre los efectos secundarios de las vacunas

Vaccine Safety Datalink (VSD): (Enlace a datos de seguridad en las vacunas, VSD por sus siglas en inglés): una organización colaborativa que supervisa y evalúa la seguridad de las vacunas

Children's Hospital of Philadelphia: Vaccine Education Center

World Health Organization (WHO): Malaria vaccine implementation programme