La terapia génica también se está estudiando experimentalmente en la cirugía de trasplante. Mediante la modificación de los genes de los órganos trasplantados para hacerlos más compatibles con los genes del receptor, la probabilidad de que el organismo receptor rechace el órgano trasplantado es menor. Con esta técnica, el receptor no necesitará ser tratado con fármacos que inhiben el sistema inmunitario, que pueden tener efectos secundarios graves. No obstante, hasta el momento, este tipo de tratamiento generalmente no tiene éxito.