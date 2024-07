Introducción al trasplante

Se realizan pruebas en los donantes para detectar la existencia de cáncer y de infecciones, que pueden transmitirse durante el trasplante. Se examina si los donantes padecen algún tipo de cáncer analizando atentamente toda la historia clínica y mediante una cuidadosa revisión del órgano, que se realiza en la sala de operaciones en el mismo momento de la extracción. Como es lógico, los órganos afectados por algún tipo de cáncer no se utilizan para el trasplante. El hecho de utilizar o no órganos de donantes que han padecido cáncer en otro órgano con anterioridad se basa en la probabilidad de que aún haya células cancerosas o de que se hayan diseminado al órgano que se pretende trasplantar.

La mayoría de las infecciones bacterianas se detectan a partir del estado general de salud del donante, y con frecuencia se diagnostican y tratan incluso antes de tomar la decisión de donar. Si el tratamiento ha sido el adecuado, el trasplante de órganos es seguro, aunque el receptor podría recibir tratamiento antibiótico adicional.

Con el fin de prevenir la transmisión de infecciones víricas, que a menudo no son evidentes, se suele analizar la sangre del donante para detectarlas. Algunas de estas infecciones se deben al citomegalovirus (CMV), el virus de Epstein-Barr (VEB), el virus de las hepatitis B y C (VHB y VHC), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus linfotrópico de células T humanas (HTLV, por sus siglas en inglés). La presencia de una infección vírica en el donante, como la del VIH, significa que el trasplante no puede llevarse a cabo hasta que la infección se haya controlado. Otras infecciones víricas, como el citomegalovirus (CMV) y el virus de Epstein-Barr (VEB), y más recientemente las infecciones por hepatitis C, no impiden el trasplante, pero el receptor debe tomar medicamentos antivíricos después.

Además de una evaluación completa de la salud física, los donantes vivos también se someten a una evaluación psicosocial exhaustiva para detectar problemas de salud mental; pasado y presente tabaquismo, consumo de alcohol o abuso de sustancias; capacidad de comprender los riesgos de la donación y dar su consentimiento informado sin coacción; y suficientes recursos y apoyo durante la recuperación.