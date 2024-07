Alergias persistentes durante todo el año

Inhaladores nasales de corticosteroides

Antihistamínicos

Descongestivos

En ocasiones, inmunoterapia alergénica

Para los pólipos nasales, a veces cirugía

La mejor manera de tratar y de prevenir las alergias consiste en evitar el alérgeno.

El tratamiento farmacológico en alergias perennes es similar al de las alergias estacionales. Incluye aerosoles nasales con corticoesteroides, antihistamínicos y descongestionantes.

Los aerosoles nasales con corticoesteroides suelen ser muy eficaces, por lo que es lo primero que se administra. La mayoría de estos aerosoles tienen pocos efectos secundarios, aunque pueden provocar hemorragias nasales y dolor.

También se puede administrar un antihistamínico, por vía oral o como aerosol nasal, en lugar del aerosol nasal con corticoesteroides o junto con él. Los antihistamínicos se utilizan a menudo con un descongestionante, como la pseudoefedrina, tomado por vía oral.

Existen muchas combinaciones sin receta médica de descongestionantes con antihistamínicos en un solo comprimido. Sin embargo, si se padece hipertensión arterial, no se deben tomar descongestionantes a menos que el médico lo recomiende y supervise su uso. Además, las personas que toman inhibidores de la monoaminooxidasa (un tipo de antidepresivo) no pueden tomar un producto que combina un antihistamínico y un descongestionante. Los fármacos combinados antihistamínicos-descongestionantes no deben administrarse a niños pequeños.

Los antihistamínicos también pueden tener efectos secundarios, sobre todo efectos anticolinérgicos. Entre estos efectos anticolinérgicos se incluyen somnolencia, boca seca, visión borrosa, estreñimiento, dificultad para orinar, confusión y mareo.

Los descongestionantes se pueden adquirir sin receta médica como gotas nasales o como aerosoles. No deben utilizarse durante más de unos pocos días a la vez porque el uso continuo durante una semana o más puede empeorar o prolongar la congestión nasal (efecto rebote) y dar lugar a una congestión crónica.

Tiende a haber menos efectos secundarios y menos graves con los aerosoles nasales que con los medicamentos que se toman por vía oral.

Existen otros fármacos que son útiles en algunos casos. El cromoglicato (un estabilizador de mastocitos), que alivia el goteo de la nariz, se puede obtener con receta médica en forma de aerosol nasal. Para ser eficaz, debe utilizarse de forma periódica.

También son eficaces la azelastina (que es un antihistamínico y un estabilizador de mastocitos) y el ipratropio (un fármaco que inhibe la acetilcolina), que se pueden adquirir con receta médica en forma de aerosol nasal. Sin embargo, estos medicamentos pueden tener efectos anticolinérgicos similares a los de los antihistamínicos orales, sobre todo, la somnolencia.

El montelukast, un inhibidor de leucotrienos disponible con receta médica, reduce la inflamación y alivia el goteo nasal. Es mejor usarlo solo cuando otros medicamentos son ineficaces. Los posibles efectos secundarios consisten en confusión, ansiedad, depresión y movimientos musculares anormales.

El lavado periódico de los senos paranasales con una solución de agua templada y sal (solución salina) ayuda a movilizar y expulsar el moco al tiempo que hidrata la mucosa nasal. Esta técnica se denomina irrigación nasal.

Cuando estos tratamientos no resultan eficaces, se administra un corticoesteroide por vía oral o mediante inyección durante un tiempo corto (por lo general, menos de 10 días). Si se administran por vía oral o se inyectan durante mucho tiempo, los corticoesteroides pueden tener efectos secundarios graves.

Inmunoterapia alergénica (desensibilización) Cuando otros tratamientos no son eficaces, la inmunoterapia alergénica puede ayudar. La desensibilización es un proceso que intenta enseñar al sistema inmunitario de la persona a no reaccionar ante un alérgeno. La persona recibe dosis progresivamente mayores del alérgeno. La primera dosis es tan pequeña que incluso una persona alérgica no reaccionará a la misma. Sin embargo, la pequeña dosis comienza a acostumbrar al sistema inmunitario de la persona al alérgeno. Luego se aumenta gradualmente la dosis. Cada aumento es tan pequeño que el sistema inmunitario sigue sin reaccionar. La dosis se aumenta hasta que la persona no reacciona a la misma cantidad de alérgeno que una vez causó los síntomas. La inmunoterapia es necesaria en las siguientes situaciones: Cuando los síntomas son graves

Cuando no se puede evitar la exposición al alérgeno

Cuando los fármacos que se utilizan habitualmente para tratar la rinitis o la conjuntivitis alérgicas no logran controlar los síntomas La inmunoterapia para las alergias persistentes durante todo el año consiste en la administración de dosis cada vez mayores de alérgenos colocados bajo la lengua (sublinguales) o inyectados en la piel. Dado que la terapia de desensibilización a veces causa reacciones alérgicas peligrosas, las personas que se someten al tratamiento permanecen en el centro médico por lo menos 30 minutos después de la inyección. Si no presentan una reacción después de la primera dosis, pueden tomar las dosis siguientes en casa. La inmunoterapia alergénica para la fiebre del heno debe comenzar después de la temporada de polen, con el fin de prepararse para la temporada siguiente. La inmunoterapia tiene más efectos secundarios cuando se inicia durante la temporada de polen, debido a que los alérgenos al polen ya han estimulado el sistema inmunitario. Es más eficaz cuando se mantiene durante todo el año.