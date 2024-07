Anemia de células falciformes (anemia drepanocítica o drepanocitosis)

En las personas con anemia de células falciformes, los glóbulos rojos de la sangre no son frágiles y no se rompen fácilmente. El rasgo de células falciformes no causa crisis dolorosas.

Las personas con rasgo drepanocítico presentan un riesgo más elevado de sufrir enfermedad renal crónica y embolia pulmonar. En raras ocasiones, pueden detectar sangre en su orina. Las personas con rasgo de células falciformes también están en riesgo de sufrir una forma extremadamente poco frecuente de cáncer de riñón. Las personas con rasgo de células falciformes tienen una esperanza de vida normal. En raras ocasiones se han informado casos de muerte súbita asociados a una actividad física muy extenuante y una deshidratación grave.