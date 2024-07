Introducción a los complementos dietéticos

Tanto los fármacos de venta con receta como los de venta libre han sido estudiados de forma exhaustiva y sistemática por los investigadores y sometidos a revisión en términos de seguridad y efectividad por la FDA. Entre estos estudios se cuentan los estudios realizados en animales para detectar la aparición de un cáncer o una lesión orgánica y los estudios realizados en seres humanos para detectar cualquier signo de toxicidad. Por el contrario, dado que los complementos alimenticios no están regulados como fármacos por la Food and Drug Administration (FDA), no se requiere que los fabricantes demuestren su inocuidad y eficacia (aunque deben disponer de un historial de inocuidad). En consecuencia, son pocos los complementos que han sido rigurosamente estudiados en cuanto a su inocuidad y su eficacia. Además, la necesidad de evaluar los complementos en los seres humanos no se ha reconocido hasta hace poco tiempo, por lo que mucha de la información disponible no se ha recopilado de forma sistemática o científica, y por ello resulta tan difícil de evaluar.

¿Sabías que...?

Es sumamente variable la cantidad y la calidad de los estudios que apoyan la efectividad de los suplementos varían mucho. Para algunos de estos productos, la demostración de su efectividad es concluyente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los estudios científicos no han sido diseñados con la suficiente precisión y fiabilidad como para aportar la información deseada. Para otros suplementos, la única prueba que sugiere su efectividad está basada en los informes sobre casos individuales o estudios llevados a cabo en animales. Se ha comprobado que algunos complementos (por ejemplo, aceite de pescado, condroitina, glucosamina) son agregados inocuos y beneficiosos para los medicamentos convencionales.

Las pruebas científicas sobre la inocuidad y la efectividad de los complementos dietéticos están aumentando rápidamente a medida que se realizan cada vez más estudios clínicos. La información sobre dichos estudios está disponible en the National Institutes of Health's National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) (Centro nacional para la salud complementaria e integrativa [NCCIH] de los Institutos nacionales de la salud).

Además, los fabricantes y los proveedores de suplementos deben informar de los eventos adversos graves a la FDA (siglas de la Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos) a través del FDA MedWatch system (sistema de observatorio médico de la FDA), un programa de informes de seguridad de productos médicos.