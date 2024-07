Se desconoce la causa exacta del síndrome del ovario poliquístico. Algunas pruebas sugieren que está causada por un mal funcionamiento de la enzima que controla la producción de hormonas masculinas. Esta disfunción hace que aumente la producción de hormonas masculinas (andrógenos).

Los niveles elevados de hormonas masculinas aumentan el riesgo de presentar síndrome metabólico (con presión arterial alta, niveles altos de colesterol y resistencia a los efectos de la insulina) y riesgo de obesidad. Si los niveles de hormonas masculinas se mantienen altos, aumentan el riesgo de diabetes, la aparición de enfermedades cardíacas o vasculares (que incluyen aterosclerosis y enfermedad de las arterias coronarias) y la hipertensión arterial. Además, algunas de las hormonas masculinas pueden convertirse en estrógenos y aumentar los niveles de estos. Si no se produce suficiente progesterona para equilibrar el aumento de concentración de estrógenos y si esta situación se prolonga durante mucho tiempo, el revestimiento del útero (endometrio) puede llegar a engrosarse extremadamente (hiperplasia endometrial) o puede desarrollarse cáncer de la mucosa del útero (cáncer endometrial). El síndrome de ovario poliquístico también puede aumentar el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico (acumulación anormal de grasas dentro de las células del hígado que no está relacionada con el consumo de alcohol).