La vacunación contra la gripe se recomienda para

Todaslas personas de 6 meses en adelante

(Véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age y CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older.)

Por lo general se administra en forma de inyección intramuscular de virus atenuado. También está disponible en forma de aerosol nasal, que contiene virus vivo pero debilitado (atenuado).

La epidemia de gripe suele producirse a finales de diciembre o a mitad de invierno; en consecuencia, el mejor momento para vacunarse es desde septiembre hasta noviembre. Se ha creado una vacuna contra la gripe aviar (peste aviar) para usarla en caso de que el virus sea capaz de trasmitirse de persona a persona.

Para las personas de 65 años o más se recomienda una vacuna contra la gripe con una dosis más elevada de virus inactivado. Se administra en forma de inyección.

La razón principal para no administrar una vacuna contra la gripe a una persona es

Una reacción alérgica grave y potencialmente mortal (como un reacción anafiláctica) a cualquier componente de la vacuna (excepto los huevos) o a una dosis previa de cualquier vacuna contra la gripe

Ciertas enfermedades pueden condicionar si las personas se vacunan o no y cuándo lo hacen (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]). Por ejemplo, la vacuna en aerosol nasal, que contiene un virus vivo debilitado, no se administra a las personas siguientes:

Niños menores de 2 años o personas de 50 o más años

Personas con un sistema inmunitario debilitado, como las que sufren infección por el VIH

Mujeres embarazadas

Las personas que no tienen bazo o cuyo bazo no funciona bien

Niños o adolescentes que toman aspirina (ácido acetilsalicílico) u otros medicamentos que contienen salicilatos

Personas en contacto cercano o que cuidan a una persona con un sistema inmunitario muy debilitado (a menos que se evite el contacto durante 7 días después de recibir la vacuna)

Las personas con un implante coclear o personas con fuga de líquido cefalorraquídeo

Personas que han tomado un medicamento antivírico para la gripe en los últimos 2 días

Niños de 2 a 4 años de edad si tienen asma o han tenido sibilancias o episodios de asma en los últimos 12 meses

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva.

La vacuna contra la gripe puede contener trazas de huevo porque muchas de las formulaciones están compuestas por virus que crecen en huevos. Según los CDC (siglas en inglés para Centros para el control y la prevención de enfermedades), las personas con antecedentes de alergia al huevo deben recibir la vacuna contra la gripe, independientemente de la gravedad de cualquier reacción previa al huevo. Se puede utilizar cualquier vacuna contra la gripe que se recomiende en función de la edad y el estado de salud de la persona. Las personas deben recibir todas las vacunas, incluida la vacuna contra la gripe, por parte de profesionales de la salud que tengan acceso al equipo adecuado y necesario para reconocer y tratar una reacción alérgica grave.