Los síntomas de la arteriopatía periférica oclusiva varían dependiendo de

Qué arteria se ve afectada

Cuál es el alcance del bloqueo de la arteria

Si se trata de un estrechamiento progresivo o de un bloqueo repentino

Por lo general, tiene que haber una obstrucción de alrededor del 70% de la luz de la arteria para que aparezcan síntomas. El estrechamiento gradual ocasiona síntomas menos graves que la obstrucción súbita, incluso si con el tiempo la arteria termina totalmente obstruida. El motivo reside en que el estrechamiento gradual permite que los vasos sanguíneos cercanos se ensanchen o que se desarrollen nuevos vasos sanguíneos (denominados vasos colaterales). De este modo, el tejido afectado continúa recibiendo sangre. Si una arteria se obstruye de forma repentina, no hay tiempo para que se desarrollen vasos colaterales, por lo que los síntomas suelen ser graves.

La obstrucción total y súbita de una arteria en una pierna o en un brazo desencadena dolor intenso, enfriamiento y entumecimiento en el miembro afectado. La pierna o el brazo de la persona aparece pálida o azulada (cianótica) o con un cambio de color distinto. No se puede sentir el pulso debajo de la obstrucción. La disminución repentina y drástica del flujo sanguíneo hacia la extremidad es una urgencia médica. La ausencia de circulación evoluciona con rapidez a pérdida de la sensibilidad o a parálisis de la extremidad afectada. Si el flujo sanguíneo se interrumpe durante demasiado tiempo, el tejido puede morir, y podría ser necesario amputar la extremidad.

La claudicación intermitente, el síntoma más frecuente de la arteriopatía periférica, es consecuencia de la estenosis progresiva de una arteria de la pierna. Se percibe como una sensación de cansancio, dolor o calambres en los músculos de la pierna, no en las articulaciones. Aparece de forma periódica y predecible durante la actividad física, pero siempre se alivia rápidamente con el reposo. Se siente dolor en los músculos al caminar, que es más rápido e intenso al caminar deprisa o cuesta arriba. Por lo general, después de 1 a 5 minutos de descanso (no hace falta sentarse), se puede volver a recorrer la misma distancia, aunque es posible que vuelva a aparecer dolor. Este dolor se manifiesta en la pantorrilla, pero también en el muslo, en la cadera o en las nalgas, dependiendo del punto donde se encuentre la obstrucción. De forma excepcional, se presenta dolor en el pie.

Arteriopatía periférica Vídeo

A medida que aumenta el estrechamiento de la arteria de la pierna, se acorta la distancia que se puede recorrer sin sentir dolor. Finalmente, cuando la enfermedad se agrava, hay dolor en los músculos de la pierna incluso en reposo, sobre todo, si la persona está acostada. El dolor suele comenzar en la parte inferior de la pierna o en la parte delantera del pie, es intenso e implacable y empeora al levantar la pierna; además, a menudo interfiere en el sueño. Para sentir algún alivio, se puede dejar que los pies cuelguen por el borde de la cama o bien sentarse con las piernas suspendidas.

Las obstrucciones extensas de las arterias del brazo, que son poco frecuentes, producen fatiga, calambres o dolor en los músculos del brazo cuando este se utiliza de forma reiterada.

Enfermedad arterial periférica (cambios en la piel) Imagen DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Si el aporte sanguíneo disminuye solo de forma leve o moderada, la pierna o el brazo pueden presentar un aspecto casi normal. Cuando el aporte de sangre que llega a un pie se reduce de forma considerable, este puede enfriarse, y los médicos pueden necesitar un equipo especial para detectar el pulso en el pie. La piel del pie o de la pierna puede volverse seca, escamosa y brillante, o agrietada; es posible que las uñas no crezcan con normalidad, y que no crezca vello en la pierna. A medida que la arteria se obstruye cada vez más, pueden aparecer úlceras que no cicatrizan con facilidad, sobre todo, en los dedos de los pies o en los talones y, a veces, en la parte inferior de la pierna, en especial después de una lesión. Se producen con facilidad infecciones que se agravan rápidamente. Si existe arteriopatía periférica oclusiva grave, las heridas en la piel pueden tardar varias semanas o incluso meses en cicatrizar, o no llegar a cicatrizarse. Pueden aparecer úlceras en el pie. Los músculos de la pierna, por lo general, pierden masa muscular (atrofia). Una obstrucción importante puede causar gangrena (muerte del tejido debido a la falta de irrigación sanguínea).

Aunque la claudicación haya sido predecible y estable, puede empeorar de forma repentina. Por ejemplo, el dolor en la pantorrilla que aparece después de caminar diez calles puede aparecer de repente después de caminar solo una. Este cambio indica que se ha formado un nuevo trombo en una arteria de la pierna. Las personas que se encuentran en estas condiciones deben buscar atención médica inmediatamente.