Artritis reumatoide

Las medidas relacionadas con el estilo de vida desempeñan un papel importante en el control de la enfermedad. Estas medidas consisten en practicar ejercicio regularmente, mantener una dieta saludable, lograr y mantener un peso saludable, mantener un consumo de alcohol moderado, dejar de fumar y modificar el lugar de trabajo si es necesario para una participación activa en el trabajo. La calidad del sueño témbién es importante, porque la falta de sueño aumenta el dolor.

Las articulaciones muy inflamadas deben permanecer en reposo, ya que su uso agrava la inflamación. Los periodos regulares de reposo suelen contribuir a aliviar el dolor, y en ocasiones un breve reposo en cama ayuda a aliviar una reagudización grave de la enfermedad en su etapa más activa y dolorosa.

En general, es adecuada una dieta saludable, como la dieta mediterránea (rica en frutas y verduras y baja en alimentos procesados). Una dieta rica en pescado (ácidos grasos omega-3) y aceites vegetales y baja en carne roja puede aliviar parcialmente los síntomas en algunas personas. Algunas personas pueden presentar reagudización de la enfermedad después de comer ciertos alimentos; en estos casos, es necesario evitar estos alimentos, aunque tales reagudizaciones se dan con muy poca frecuencia. No hay indicios de que ciertos elementos en particular provoquen una reagudización. Se han propuestos muchas dietas pero no se ha comprobado su utilidad. Deben evitarse las dietas grasas.