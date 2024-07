Cuando el médico sospecha la presencia de un síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), por lo general indica la realización de una prueba diagnóstica.

Esta prueba se denomina polisomnografía. Para su realización, la persona tiene que pasar la noche en una unidad del sueño, de modo que se pueda controlar la respiración y otras funciones. Una unidad del sueño puede estar ubicada en un hospital, una clínica, una habitación de hotel u otra instalación que esté equipada con una cama, un baño y un equipo de monitorización. La polisomnografía se puede hacer en el propio hogar (estudio domiciliario del sueño) si la persona que ronca no sufre muchos más trastornos coexistentes. Sin embargo, debido a que los ronquidos son tan comunes y la polisomnografía es costosa y requiere mucho tiempo, los médicos pueden no recomendarla para todas las personas que roncan. La realización de pruebas está especialmente indicada en personas que presentan signos de alarma (en particular las que presentan episodios de ausencia de respiración presenciados por otra persona) y personas que presentan varios factores de riesgo.

No se practica habitualmente cuando no se presentan signos de alarma y cuando no parecen tener otros trastornos del sueño aparte de los ronquidos. Sin embargo, sí deben programarse controles regulares para estas personas, a fin de que se pueda detectar la posible evolución de otros trastornos del sueño.