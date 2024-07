Toxinas como armas

La toxina botulínica, o neurotoxina botulínica, se refiere a cualquiera de los 8 tipos conocidos de neurotoxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum. (Solo cinco de estos tipos afectan a los seres humanos). El botulismo transmitido por los alimentos, el botulismo transmitido a través de las heridas y el botulismo en los lactantes se describen en otro lugar. Las víctimas en masa de la neurotoxina botulínica podrían producirse debido a una contaminación generalizada de los alimentos o el agua o por la inhalación de un aerosol.

La neurotoxina botulínica bloquea uno de los tipos de sustancias químicas que las neuronas utilizan para enviar señales a otras neuronas y a los músculos (neurotransmisores). Dado que el neurotransmisor particular, la acetilcolina, no funciona de forma correcta, la persona se debilita o se paraliza. De forma característica, la parálisis comienza en la parte superior del cuerpo alrededor de 12 a 36 horas (intervalo de 2 horas a 8 días) después de la exposición a la neurotoxina botulínica y se extiende hacia abajo. La toxina no entra en el cerebro, por lo que el pensamiento no se ve afectado.

El diagnóstico se basa en los síntomas de la persona.

Los médicos administran una antitoxina por vena. La antitoxina actúa solo contra la toxina que circula por la sangre y no contra la toxina ya unida a las células nerviosas. Por lo tanto, la antitoxina evita el empeoramiento de los síntomas y signos, pero no ayuda a aliviarlos y se vuelve progresivamente menos eficaz a medida que estos se desarrollan.