Exploración de los ojos

El campo visual es la totalidad del área de visión abarcada por cada ojo, incluidos los laterales (visión periférica). El campo visual forma parte de la exploración oftalmológica sistemática. También puede realizarse con más detalle si la persona advierte cambios concretos en la visión, por ejemplo si siempre choca con objetos en el mismo lado. La forma más simple de explorar la visión periférica es que el médico se ponga frente al paciente y mueva un dedo u otro objeto pequeño (como por ejemplo una cerilla) hasta el centro del campo visual desde arriba, abajo, la izquierda y la derecha. El paciente avisa al médico cuando detecta el movimiento del dedo. Para que el resultado de la prueba sea válido, la persona debe fijar la vista en la cara del médico (y no debe estar intentando detectar el dedo). El ojo que no sea sometido a la prueba en ese momento se mantiene cerrado.

El campo visual puede cuantificarse con más detalle con una pantalla tangente o con un perímetro de Goldmann. Al someterse a estas pruebas, la persona mira fijamente al centro de una pantalla negra o al centro de un dispositivo esférico de color blanco (parecido a una pequeña antena parabólica). Entonces, partiendo de diferentes puntos de la pantalla o de la esfera, se mueve lentamente un objeto o una luz desde la periferia hacia el centro del campo visual. La persona indica cuándo ve la luz por el «rabillo del ojo». El médico coloca marcas en la pantalla o en el perímetro para indicar en qué parte del campo visual el paciente ve el estímulo luminoso, lo que permite reconocer los puntos ciegos. Los campos visuales también pueden medirse utilizando una perimetría automatizada computarizada. En esta prueba, la persona mira fijamente al centro de un cuenco grande poco profundo y presiona un pulsador cuando ve un destello de luz.

La rejilla de Amsler se utiliza para explorar el área central de la visión. Consiste en una cartulina negra cubierta por una rejilla blanca y un punto blanco en el centro. La persona percibe cierta distorsión de las líneas que componen la rejilla al mirar fijamente al punto blanco. Se analiza cada ojo a la distancia normal de lectura y con gafas, si la persona las utiliza de forma habitual. Si una persona no puede ver una zona de la rejilla, es posible que exista un punto ciego anómalo. Más allá de la rejilla de Amsler, es normal que exista una pequeña mancha ciega en la zona donde el nervio óptico sale del ojo; sin embargo, las personas no son conscientes de ella. Ver líneas onduladas o la falta de un área (que no sea el punto ciego normal) sugiere un posible problema macular. La prueba es muy sencilla y puede realizarse en casa; resulta útil para controlar la degeneración macular.